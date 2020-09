As medidas de apoio vão ser um problema maior?

Depois de todas as medidas lançadas pelo Governo para mitigar os efeitos da pandemia, o Conselho das Finanças Públicas admite “a possibilidade de a duração dos mecanismos de apoio a empresas em situação de crise poder vir a ser prolongada para além do previsto nas atuais projeções”, o que significaria mais despesa para o Estado.

Em causa estará nomeadamente o Apoio Extraordinário à Retoma Progressiva, anunciado pelo Governo para suceder ao lay-off simplificado, em que trabalhadores e empresas que foram afetados pela crise contam desde agosto com apoios que dependem da quebra de faturação (nunca abaixo de 40%) e do período do ano.

Outra medida emblemática nesta crise passou por dar linhas de crédito com garantia do Estado, até ao final do ano, no valor total de 13 mil milhões de euros (duplicando o valor inicialmente previsto). Só que estes apoios para que as empresas resistam à crise, “em caso de incumprimento do devedor, constituir-se-ão como uma responsabilidade do Estado, com o respetivo reflexo em despesa, contribuindo para o agravamento do saldo orçamental”, avisa o CFP.

Este risco, “potencialmente elevado” para as contas públicas, seja para o défice como para a dívida, “assume maior relevância atendendo ao nível pré-existente de responsabilidades contingentes, que foram avaliadas pelo Eurostat em 42,4% do PIB no final de 2018”, os dados mais recentes.

O CFP chama a atenção também para o regime de moratória pública que o Governo lançou durante a pandemia, para suspender as prestações dos empréstimos bancários (e que foi prolongado entretanto até março de 2021).

O Banco de Portugal já tinha avisado que essas moratórias ajudam a evitar a criação de novo crédito malparado a curto prazo, mas que, chegando ao fim, “poderá ocorrer um aumento do incumprimento das obrigações de crédito tanto dos particulares, como das empresas”.

Os dados revelados em julho pelo banco central davam conta que o valor suspenso pelas moratórias de créditos (em capital e juros) superava já 3,4 mil milhões de euros até final de setembro nos oito principais bancos a operar em Portugal, a maioria nas empresas (2,8 mil milhões de euros).

E que um total de 22% da carteira total de crédito dos bancos a famílias e empresas (cerca de 39 mil milhões de euros) está abrangido por regimes de moratórias, tenham ou não garantias públicas.

Mas o CFP não fica por aqui, porque há uma outra medida que visa empurrar os problemas para mais tarde — o adiamento do prazo do pagamento de impostos. Neste caso, também “o pagamento dessas obrigações fiscais poderá ficar comprometido caso ocorram situações de insolvência”.

Outra vez Novo Banco e TAP?

Tem sido tema recorrente nos últimos meses, e mais ainda com o Orçamento do Estado para 2021 aí à porta — vai ou não o Fundo de Resolução injetar mais dinheiro no Novo Banco?

O CFP não deixa de notar o risco, avisando que, nos próximos tempos, há “a possibilidade de utilização integral dos 3.890 milhões de euros previstos no âmbito do Acordo de Capitalização Contingente do Novo Banco”.

A entidade liderada por Nazaré Costa Cabral tem em conta não só os 1.035 milhões de euros já transferidos pelo Fundo de Resolução para o Novo Banco em 2020, como também os 400 milhões previstos para 2021 no Programa de Estabilidade do ano passado e no orçamento revisto este ano. O CFP assume então que o risco está nos 514 milhões de euros que sobram para os anos seguintes.