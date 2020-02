Mas esse dia está longe de chegar, acredita a sociedade. Há quatro motivos que mantêm de pé as organizações como a Dignitas: “O enorme problema do alto número de suicídios ‘clandestinos’ e o número ainda maior de tentativas de suicídio sem sucesso” é uma delas, descreve no e-mail enviado ao Observador. Mas há outros como os custos da saúde em crescendo, o envelhecimento da população — “quem é que vai cuidar dos mais velhos?”, questiona a Dignitas — e aquilo a que organização chama de “questão de poder”: “Quem decide sobre quem? Os políticos ou a Igreja sobre os cidadãos ou os cidadãos por si mesmos? De quem é a vida afinal?”, interroga.

Apesar destas preocupações, ao Observador a Dignitas garante que “o principal trabalho não é o suicídio assistido, mas a prevenção do suicídio no sentido mais amplo do termo”: “Todos os dias, há pessoas a entrar em contacto com a Dignitas para pedir conselhos e orientações. Algumas só precisam de alguém com quem conversar, outras precisam de conselhos sobre questões de direitos do paciente, algumas enfrentam uma doença grave e são apoiados para receber cuidados paliativos; e alguns são médicos que perguntam como podem ajudar seus pacientes”, descreve.

Exit pede mil euros por inscrição vitalícia

Fica em Genebra, também na Suíça, a mais antiga organização com serviços de morte assistida do mundo. Chama-se Exit, tem 25 mil membros e foi criada em 1982. Aqui, todos os funcionários recebem formação ao longo de um ano para estarem habilitados a acompanhar os casos de doentes terminais que solicitam este tipo de serviço.

À semelhança do que acontece na Dignitas, a organização também oferece aconselhamento legal, redação de testamentos vitais, prevenção do suicídio e cuidados paliativos. Todos os serviços são gratuitos para os membros, que pagam 45 francos suíços por ano (o equivalente a 42 euros) ou 1.100 francos suíços (por volta de 1.000 euros) por uma inscrição vitalícia. Mas, ao contrário da Dignitas, a Exit só oferece estes serviços a quem for cidadão ou residente permanente na Suíça.

Eis como tudo acontece. Primeiro, o paciente ou alguém em representação dele deve dirigir-se aos escritórios da Exit em Zurique para iniciar o processo. Depois, o paciente deve enviar para a associação um relatório médico, um certificado de que está na plenitude das suas faculdades mentais e quaisquer outros documentos que considere importantes para o processo.