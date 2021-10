O Governo de Emmanuel Macron já tinha travado aumentos da eletricidade e do gás natural cuja tarifa regulada ia subir 12,6% em 2022. O teto para a subida é agora de 4%. E anunciou a entrega de vouchers de 100 euros a 5,8 milhões de famílias para ajudar a suportar a subida da fatura energética, com um valor estimado de 600 milhões de euros.

Espanha. Aqui ao lado, onde os combustíveis têm uma das mais baixas cargas fiscais da Europa, o plano de recuperação negociado com a Comissão Europeia previa uma harmonização do imposto sobre o gasóleo face à gasolina a partir de 2022. A medida inserida na estratégia de transição energética implicaria onerar o diesel em quase quatro cêntimos. Mas não há um compromisso sobre quando será aplicada. Notícias sobre as negociações do orçamento espanhol sinalizam que o aumento do chamado imposto diesel não avançará em 2022 para garantir o apoio do Partido Nacional Basco que receia o impacto na indústria de motores a gasóleo do País Basco.

O Governo de Pedro Sánchez foi um dos primeiros a lançar um plano agressivo de combate à escalada do preço da eletricidade este verão que incluiu a baixa temporária de impostos — como o IVA, o imposto especial sobre o consumo — e a criação de uma taxa sobre os ganhos “vindos do céu” (“windfall profits”) que as produtoras de energias sem custos com o CO2 estavam a obter na venda da sua eletricidade a preços recorde fixados pelas centrais a gás.

Grécia. O Governo anunciou a duplicação do valor dos subsídios para as faturas de gás e eletricidade para 500 milhões de euros, que serão financiados pela venda das licenças de CO2. Neste cheque estão incluídos 168 milhões de euros para um pagamento único de apoio às famílias na compra de combustíveis para aquecer as casas, sejam gasóleo de aquecimento, gás, madeira ou biomassa (lenha). A medida passa por um subsídio de 18 euros para os primeiros 300 kilowatts/hora consumidos mensalmente pelas famílias gregas entre 1 de outubro e o final deste ano. O cheque mensal sobe para 24 euros para as famílias de rendimentos mais baixos.

Países Baixos. O Governo de Mark Rutte está a preparar um plano de mais de mil milhões de euros para ajudar as famílias a lidar com os custos crescentes da energia. Está prevista uma redução das taxas de forma a permitir uma poupança de 400 euros por mês na fatura anual de eletricidade e gás.

Alemanha. As autoridades optaram por cortar a sobretaxa cobrada aos consumidores para suportar a produção de energia renovável em mais de 40%. A medida que vai aliviar a fatura da eletricidade a partir de janeiro do próximo ano vai custar 3,25 mil milhões de euros e será financiada com as receitas da venda de licenças de CO2. Esta taxa representa cerca de um quinto da fatura energética dos consumidores.

Irlanda. O país tem planos para subir anualmente a taxa de carbono sobre os combustíveis fósseis a partir de março de 2022 num aumento gradual até 2030 quando deverão ser atingidos os 100 euros por tonelada. A medida apanha gás natural e combustíveis rodoviários. A taxa sobre o gasóleo subiu já em outubro, elevando a fatura para encher o depósito em 1,5 euros. O Governo sinalizou entretanto a intenção de apoiar os consumidores mais vulneráveis no Orçamento do Estado do próximo ano.