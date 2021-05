E depois as frases do primeiro-ministro, António Costa, ao anunciar a decisão da venda do Novo Banco, em 31 de março de 2017: “Não existirá impacto direto ou indireto nas contas públicas, nem novos encargos para os contribuintes. Ao contrário do inicialmente proposto, não é concedida qualquer garantia por parte do Estado ou de qualquer outra entidade pública. O necessário reforço de capital é integralmente assegurado pelo investidor privado e eventuais responsabilidades futuras não recairão sobre os contribuintes, mas sobre os bancos que asseguram o capital do Fundo de Resolução.”

Ou seja, considera o Tribunal de Contas, “faltou transparência na comunicação do impacto da resolução do BES e da venda do Novo Banco (NB) na sustentabilidade das finanças públicas”. Mais: “o foco da imputação das perdas verificadas (…)” não deveria ter sido nem deve “ser desviado dos seus responsáveis (por ação ou por omissão) para onerar os contribuintes ou os clientes bancários (em regra também contribuintes)”.

O ministro que validou o contrato da venda em 2017, agora na pele de governador do Banco de Portugal, contrariou a conclusão de que não foram minimizados os impactos para as contas públicas. “É manifesto que o impacto nas Finanças Públicas foi mesmo minimizado, ao evitar-se o impacto da liquidação e uma imputação máxima a credores e obrigacionistas”. O governador citou até a declaração de voto de uma das juízas que participou no relatório, Ana Furtado. Considerando que “há um impacto claro na sustentabilidade das finanças públicas”, assinala que para concluir se esse impacto “foi ou não minimizado, importaria esclarecer em que circunstância e com que cenários, metodologia que não foi adotada”.