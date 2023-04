Uma das mais manifestas demonstrações da quantificação de tudo — atividade que é um sub-produto da era da Internet 2.0 e do Capitalismo de Dados — é a proliferação de listas de “Melhor de” pela “www” fora. Sabem do que estou a falar: é quase impossível navegar pela web, clicando aleatoriamente em links e caixinhas e bonequinhos e símbolos, sem ir parar, ao fim de trinta segundos, a conteúdos com títulos tão diversificados como “Os 10 Melhores Pratos Para Comer em Portugal”, “As 10 Mais Fantásticas Praias da América do Sul”, “Os Melhores Golos de Calcanhar da História da Liga dos Campeões”, sendo que no último caso trata-se de um vídeo de um só golo: o de Madjer, ao serviço do FC Porto, contra o Bayern, no estádio Prater, em Viena, maio de 1987.

Vivemos na Era Dourada da Televisão, que se metamorfoseou em Era Dourada do Streaming, sendo ambas parte da Era Dourada das Séries: e estamos nessa era desde que, por um mero acaso, “Seinfeld”, “Os Sopranos” e “The Wire” surgiram, num intervalo de tempo razoavelmente curto para alguém (um americano, certamente) ter visto nisso um sinal: o cinema morreu, agora a GRANDE ESCRITA está na televisão.

Desde o dia em que essa afirmação foi proferida até hoje, não passa uma semana sem que uma série seja proclamada a melhor de sempre e oh-tão-melhor-do-que o cinema que se faz hoje em dia – até porque, dizem-nos, o cinema morreu (Asghar Farhadi, Abdellatif Kechiche e Bong Joon-ho riram-se). E desde esse dia que A Internet se entretém a fazer listas como As 20 Melhores Citações de Sempre de Séries de TV.

