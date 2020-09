O aumento de casos tem a ver com o aumento dos surtos?

Não necessariamente com o aumento do número de surtos, mas com a natureza desses surtos. Em entrevista ao Observador, Manuel Carmo Gomes, epidemiologista e docente na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, explicou que “o aumento do número de casos é sempre causado pelo aumento do número de contactos entre pessoas e/ou pela maior contagiosidade desses contactos”, isto é, se esse contacto foi ou não feito com máscara, por exemplo.

É por isso que, de acordo com o especialista, que foi também um dos intervenientes na reunião com os políticos na segunda-feira, “as perguntas a fazer são, portanto, onde e porquê ocorreram mais contactos contagiosos entre os portugueses nas primeiras três semanas de agosto”. Essas respostas revelam as razões do aumento de casos. “Uma fatia importante” da resposta está na “entrada do vírus em residências de idosos”; outra parte está relacionada com “os contactos entre co-habitantes”; e uma terceira fatia, mais pequena, “ocorreu em contexto laboral”.

“Os cuidadores de lares poderão ter contraído a infeção no próprio contexto familiar? Aparentemente sim. Como é que o vírus entrou nos agregados familiares? Provavelmente por cadeias de transmissão locais, relativamente limitadas em dimensão”, projeta Manuel Carmos Gomes. As boas notícias? “As equipas de saúde pública têm em geral conseguido reconhecer estas cadeias, porque o aumento de casos não tem sido descontrolado. Por outras palavras, não tem havido um aumento exponencial do número de novos casos”. Pelo menos até ver, resta saber o que acontece agora depois do regresso às aulas e ao trabalho depois das férias.