A história começa em 1965 com James M. Schlatter a lamber os dedos. O químico norte-americano, hoje com 81 anos, tentava descobrir um medicamento para as úlceras. Só que a mistura que tinha preparado, e da qual tinham ficado resquícios nos seus dedos, era doce. Extremamente doce, quase 200 vezes mais doce que o açúcar. Foi assim, há 58 anos, que nasceu o aspartame, a substância que o fabricante que utilizava o químico, a G.D. Searle — hoje, uma subsidiária da farmacêutica Pfizer —, lançou no mercado.

Desde os primeiros dias, numa altura em que a sacarina era o principal substituto do açúcar, que o aspartame esteve envolvido em diversas polémicas sobre a segurança do seu consumo. Ao longo dos anos, muitos estudos foram feitos e o seu uso é autorizado apenas em alguns alimentos e em determinadas condições. A temperatura, por exemplo, afeta a estabilidade da substância adoçante.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.