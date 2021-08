Além da igreja matriz, a paróquia inclui ainda dois outros lugares de culto, que confirmam que aquela comunidade católica tem uma vida cultural e intelectual bem acima da média das paróquias portuguesas: a Capela do Rato, onde durante vários o padre-poeta José Tolentino Mendonça (hoje cardeal no Vaticano) organizou tertúlias e encontros culturais, e a Capela de Nossa Senhora de Monserrate, erguida no jardim das Amoreiras, por baixo de um dos arcos do Aqueduto das Águas Livres.

Apesar de a Capela do Rato fervilhar de atividade cultural desde há vários anos, sendo um centro de encontro para intelectuais católicos (e não só) que extravasa largamente as fronteiras da cidade, o mesmo não se podia dizer exatamente da generalidade da paróquia de São Mamede. De acordo com um grupo de paroquianos que agora defende o padre Ismael Teixeira, foi precisamente a chegada do sacerdote, em setembro de 2017, que reanimou a vida da paróquia. Ismael Teixeira chegou a São Mamede já uma celebridade: apaixonado pelo desporto e pela prática da modalidade “IronMan” (um triatlo que inclui 3.800 metros de natação em mar aberto, 180 quilómetros de bicicleta e 42 quilómetros de corrida), criou a marca “ironpriest” — ou “padre de ferro” — e surgiu nas páginas dos jornais com frequência.

Na paróquia, o trabalho com os grupos de jovens, a catequese e as obras de solidariedade reavivaram a vida comunitária e elevaram a estima dos paroquianos lisboetas pelo padre transmontano — aumentando até o número de fiéis na igreja, devido ao regresso de alguns que haviam procurado as paróquias vizinhas nos anos anteriores. Os irredutíveis defensores do padre Ismael já enviaram uma carta ao cardeal-patriarca a acusar a mulher que apresentou a queixa de ter montado um ardil para incriminar o sacerdote, a que se seguiu uma petição com mais de duzentas assinaturas exigindo o regresso do padre. Para eles, foi a mulher que se diz vítima que lançou falsos testemunhos apenas para denegrir a imagem de Ismael.

Mas esta opinião não é unânime na paróquia. Entre os frequentadores mais antigos da igreja de São Mamede há quem esteja ao lado da funcionária e reze para que o padre não regresse. “Andaram a escrever uma carta a pedir que ele volte, mas espero que não”, desabafa ao Observador uma paroquiana à porta da igreja, no final de uma missa de fim de tarde. “Estão a contar a história do lado errado.” Hesitante, de início, em falar do caso, uma outra paroquiana lamenta ao Observador que os fiéis tenham sido enganados por Ismael: “Nós gostávamos dele no altar, mas é porque não conhecíamos estas coisas. Fomos sabendo e conhecendo. Estamos tristes, fomos enganados.” “Ele envolvia-se com mulheres”, assegura, de forma direta, à porta da igreja a mesma paroquiana.