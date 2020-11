Assim se estimula a leitura nos mais novos

Pode uma cadeia de supermercados contribuir para estimular a leitura entre os mais novos? Há mais de uma década que a resposta do Pingo Doce a esta pergunta é um inequívoco “sim”, que se traduz na prática por 420 títulos infantis exclusivos já lançados, a preços muito acessíveis. O Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce, com um valor total de 50 mil euros, é o maior prémio atribuído na área em Portugal. Mas porque é que uma empresa de retalho decide apostar numa área que não está diretamente ligada à sua atividade? Maria João Coelho, diretora de marketing do Pingo Doce, explica: “Sabemos que está ao nosso alcance mudar hábitos e comportamentos, uma vez que contactamos com milhares de famílias. Sendo a iliteracia infantil uma realidade na sociedade portuguesa, estamos empenhados em promover a democratização do acesso a livros, posicionando-os a par de bens essenciais nas nossas lojas”.