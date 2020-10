“Temos números assustadores.” Quando o autor de um modelo epidemiológico, que prevê a evolução da pandemia em Portugal, usa este adjetivo para falar dos próximos dias da doença em Portugal, respira-se fundo. São, de facto, assustadores, os valores apresentados por Jorge Mendes, professor da Nova IMS — ainda mais se virmos que as previsões da plataforma Covid-19 Insight, disponíveis no Observador, têm acertado na mouche. Quando falham é por terem uma previsão conservadora, ou seja, por mostrarem um cenário mais otimista do que o real.

Os números? Três mil novos casos por dia já em novembro, sendo expectável que até ao final do ano cheguem aos 6 mil diários. Esta sexta-feira, o país bateu, de novo, o recorde de casos, com 2.608 novos contagiados. Para além disso, o pico da curva só já deve chegar em 2021, com o crescimento diário a ser cada vez mais acelerado. Os internamentos — o indicador que põe em causa a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde — poderá atingir em meados de novembro os 2 mil doentes hospitalizados, número nunca antes visto. Idem para os internados em cuidados intensivos, que serão 281, segundo os modelos matemáticos.

O valor mais alto de hospitalizações até agora foi registado a 16 de abril, data em que havia 1.302 doentes de Covid-19 nos hospitais, 229 em cuidados intensivos. Nos cuidados intensivos, o pico foi a 7 abril: 271 pacientes, de um total de 1.180, estavam em estado grave ou crítico. Esta sexta-feira, eram 1.015 camas ocupadas nos hospitais, 144 delas por doentes críticos.

Mas há um travão que pode mudar o curso da pandemia. O uso universal da máscara funciona como freio nos modelos epidemiológicos — uma parceria da COTEC Portugal e da Nova Information Management School (IMS) — quando é colocado na fórmula matemática que prevê o futuro da pandemia. A obrigatoriedade de usar máscara mesmo em espaços ao ar livre em Portugal, à semelhança do que já acontece em vários outros países, será discutida no Parlamento a 23 de outubro, caso a data proposta pelo Governo, autor do diploma, seja aceite.

[Pode consultar aqui o gráfico no seu modo interativo, com atualização diária, no separador Modelos Epidemiológicos]