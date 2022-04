Assim será o novo Conselho de Estado. Bloco central de regresso e apenas duas mulheres

Já há, no entanto, no PSD quem discorde da forma como o processo correu: se as diretas no PSD tivessem acontecido mais cedo, recordava em entrevista ao programa Vichyssoise, da rádio Observador, Miguel Relvas, o novo presidente do PSD poderia ter assumido um lugar no elenco do Conselho de Estado. “Não ter o futuro líder do PSD no Conselho de Estado é um ato desvalorizativo. Não me parece muito adequado. O senhor Presidente da República não merecia”, argumentou Relvas.

Bloco central retoma tradição antiga

A lei determina que o Conselho de Estado inclua “cinco cidadãos eleitos pela Assembleia da República, de harmonia com o princípio da representação proporcional”, escolhidos no princípio de cada legislatura. De acordo com o método de Hondt, que o regimento da Assembleia da República impõe, geralmente são os dois maiores partidos — PS e PSD — que conseguem indicar e eleger esses nomes.

Agora, PS e PSD vão retomar a tradição que vingava nos tempos anteriores à geringonça — a apresentação de uma lista conjunta de cinco nomes, validada depois pelo voto secreto, em urna, dos deputados. Em 2015, a maioria no Parlamento era de esquerda, embora o PSD fosse o partido mais votado, o que levou a que a lógica mudasse — o PSD teria direito à maioria dos lugares, se a lógica fosse partidária; mas a esquerda teria direito à maioria, tendo em conta a representação parlamentar.

O PS entendia então que a esquerda também deveria ficar representada no órgão, e tanto BE como PCP manifestaram essa vontade e indicaram os dois nomes para uma lista construída com os socialistas, por oposição à lista desenhada à direita. Em 2019, a lógica das conversas entre PS, BE e PCP foi a mesma, mas regressando ao formato da lista única, consensualizada entre os partidos.

Com o fim da geringonça e o PS absoluto, volta a regra antiga — e o bloco central apresenta Carlos César, Manuel Alegre, António Sampaio da Nóvoa, Francisco Pinto Balsemão e Miguel Cadilhe na lista em que os deputados irão votar (e que têm de eleger por mais de dois terços, o que não será problema nesta composição parlamentar).

Só duas mulheres, nenhuma indicada pelo Parlamento

A composição do Conselho de Estado não se fica por aqui, embora estas sejam as escolhas que o Parlamento tem direito a indicar, o que faz sempre que termina uma legislatura. É, aliás, entre o resto dos nomes que se encontram atualmente — como continuará a acontecer daqui para a frente, graças a estas escolhas dos partidos — as únicas mulheres do elenco.

A composição é, atualmente, a seguinte: Marcelo Rebelo de Sousa, que preside ao órgão; Augusto Santos Silva, por inerência, por ser Presidente da Assembleia da República, assim como António Costa, por ser primeiro-ministro; nas restantes inerências encontram-se João Caupers, presidente do Tribunal Constitucional; Maria Lúcia Amaral, provedora de Justiça; Miguel Albuquerque, presidente do Governo da Madeira; José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores; António Ramalho Eanes e Aníbal Cavaco Silva, antigos presidentes da República.