Voltando aos ajustes diretos feitos pela Nortexcel entre 30 de dezembro de 2016 e 26 de novembro de 2019, estes totalizam 434.264 euros dos quais 72% foram para empresas onde os donos da Inovamais também têm participações (ou presidem mesmo ao conselho de administração). Isto sem contar com a homónima da Inovamais na Alemanha, a Inova DE que também foi contratada a 17 de outubro de 2017 por cerca de 45 mil euros. É o único contrato da empresa alemã no Portal Base e tinha por objeto a “aquisição de serviços de consultoria para elaboração de Análise de soluções baseadas em dispositivos vestíveis (bandas, shirts, etc.) para apoio ao diagnóstico e gestão da condição de pacientes com doenças cardiovasculares”.

Contactada pelo Observador, a Nortexcel não respondeu às questões sobre o porquê da escolha das empresas enumeradas, nem quem foram as pessoas envolvidas na tomada de decisão de cada um deles. A associação limitou-se a elencar o trabalho desenvolvido desde a sua criação que se pode resumir à criação do “concurso ‘MED-IDEAS'”. Segundo a Nortexcel, o concurso “financiou 18 projetos inovadores de distintas entidades da região norte, entre empresas e instituições científicas”.

De acordo com a programação aprovada pelas entidades financiadoras para os projetos acima referidos, desenvolveu ainda a Associação NORTEXCEL2020 atividades de preparação e acompanhamento do concurso e dos projetos “MED.IDEAS”, para o que recorreu a 14 entidades distintas como prestadoras de serviços, de acordo com a legislação nacional para contratação pública e com as regras específicas dos programas financiadores”, relata a associação em resposta ao Observador.

A Nortexcel acrescenta ainda que, neste momento, aguarda “a abertura da nova fase do programa europeu Teaming, esperada para este ano, de forma a decidir o próximo plano de atividades da associação”.

Sobre os motivos para não terem sido contactadas ou convidadas outras empresas para os ajustes diretos que caíram nas mãos de donos da Inovamais, nem uma palavra.

Instituto Politécnico do Porto já tinha adjudicado contratos à Inovamais e continuou depois da constituição da Associação

A relação entre a Inovamais e o Instituto Politécnico do Porto, que constituíram a Nortexcel a 23 de outubro de 2015, já existia pelo menos desde 2009. Basta consultar as adjudicações entre as duas entidades no portal base para o constatar e, ainda, perceber que o facto de terem constituído mais tarde uma associação não foi fator impeditivo para que os ajustes do Politécnico do Porto à Inovamais tivessem cessado.