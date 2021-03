Segundo os cientistas alemães, em termos estatísticos “o número destes casos depois da vacinação com a AstraZeneca é mais elevado” do que o número de tromboses venosas que ocorrem normalmente na população não vacinada. Nas suas contas, nos 14 dias seguintes à vacinação, num universo de 1,6 milhões de doses administradas, “seria expectável cerca de um caso”, de trombose venosa, mas foram reportados 7. Além disso, acrescenta o instituto alemão, as idades dos mais afetados não batem certo com a população que, naturalmente, está em maior risco de sofrer uma trombose venal com desfecho fatal, associada a uma baixa contagem de plaquetas no sangue.

Depois das dúvidas sobre a vacina para os mais velhos, o que diz agora a AstraZeneca?

Já não é a primeira vez que a vacina da AstraZeneca levanta dúvidas. No início de fevereiro, o Financial Times divulgava que a maior partes dos voluntários que participaram nos testes eram sobretudo jovens adultos saudáveis e que a vacina era menos eficaz para a variante da África do Sul. “Nesta fase I/II de testes, os dados mostram uma eficácia limitada sobretudo contra a doença leve provocada pela variante da África do Sul B.1.351”, explicou à data um porta-voz da AstraZeneca,

O facto de ter sido testada em voluntários mais jovens fez mesmo com que a Agência Europeia do Medicamento aprovasse a sua venda na União Europeia, mas dando a cada estado-membro a hipótese de definir quais os critérios etários para a sua administração — uma vez que não existiam pessoas suficientes com mais de 65 anos entre os voluntários para atestar a sua eficácia a partir desta idade. Muitos países não recomendaram a vacina aos mais idosos e isso só aconteceu quando a EMA também veio dizer que não havia quaisquer riscos, o que só aconteceu cerca de um mês da aprovação inicial. Em Portugal, a indicação para ser administrada a quem tivesse mais de 65 anos aconteceu a 10 de março.