A generalidade das pessoas compreende porque é que se pensa que há sinais de vida primitiva, provavelmente extinta, noutros planetas como Marte. Mas o que o leva a pensar que essa vida pode ser inteligente?

As circunstâncias à nossa volta. As pessoas têm uma tendência natural de argumentar que somos especiais, únicos e privilegiados. E isso lembra-me as minhas filhas quando eram muito pequenas: estavam em casa e pensavam que eram as mais inteligentes e que não havia ninguém como elas… até que as levámos para o jardim de infância e conheceram outras crianças. A partir daí tiveram uma perspetiva diferente. É como quando a humanidade inicialmente pensava que estávamos no centro do Universo. O que acho é que, mesmo sabendo que a Terra orbita em torno do Sol algures na Via Láctea, que é uma de muitas galáxias, muitos cientistas continuam a acreditar que, enquanto seres inteligentes, somos especiais, únicos e privilegiados. É difícil pensar em algo que seja mais inteligente do que nós.

Não para si.

Tenho uma perspetiva completamente diferente. As décadas de investigação em astronomia ensinaram-se a modéstia. Acredito no princípio copernicano, que diz que não somos privilegiados. E, de facto, o princípio aplica-se porque, graças aos últimos dados do satélite Kepler, sabemos que uma estrela semelhante ao Sol tem uma probabilidade alta, na ordem dos 50%, de ter um planeta do mesmo tamanho da Terra e mais ou menos à mesma distância. Ou seja, não só não estamos no centro das coisas, como o nosso quintal é típico de estrelas como a nossa. Então, se vivemos em circunstâncias semelhantes, também deve haver resultados semelhantes. O que acho é que coisas como nós existiram e existem na história das estrelas — mesmo estrelas que viveram milhões de anos antes do Sol. Podem ter existido outras civilizações tecnológicas como a nossa, mas a maioria deve estar morta. Ainda assim, devem ter deixado relíquias no espaço. Assim como fazemos arqueologia na Terra, podemos investigar essas relíquias no espaço. Penso que o ‘Oumuamua é um alerta para fazermos isso.