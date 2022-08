Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Praias paradisíacas, esplanadas cheias e marginais com pessoas a passear. O cenário parece ser o de uma estância balnear em qualquer parte do mundo, mas a todo o momento pode ouvir-se o som de explosões. Indiferentes aos ataques e à guerra na Ucrânia, vários turistas russos continuam a passar férias na península da Crimeia. “Apesar de explosões e tudo o resto, nós não vamos mudar os nossos planos. Vamos ficar aqui com prazer… E relaxar sob este sol maravilhoso e com este mar maravilhoso”, conta o cantor russo Yury Znamenskiy à agência Reuters.

Várias webcams, que mostram o que se passa nas praias da Crimeia em tempo real, revelam um clima de aparente tranquilidade. Entre mergulhos e dias passados ao sol, os turistas russos parecem não se importar com os ataques de que a península tem sido alvo na última semana. Evgenia Romashova, uma mulher oriunda de Zheleznogorsk, admite à Reuters que teve algum receio, mas decidiu passar uma temporada na capital da península, Simferopol: “É a nossa cidade favorita”.

[Em direto pode assistir ao que se passa num resort em Sevastopol, Crimeia]

