Ataques sobre católicos e lusodescendentes em Myanmar multiplicam-se. Os relatos do medo: "Podem atingir-nos na cabeça, matar-nos"

Em todas estas circunstâncias acontece o mesmo: aterrorizada, a população foge da vila. “Se há algum rumor de que o Exército está numa das vilas a sul, as pessoas pegam nas suas coisas e fogem para vilas no norte, onde tenham família e amigos. Se o Exército vem do leste, as pessoas fogem para o oeste. Quando isto acontece, as casas vazias ficam à sua mercê. Entram à força e roubam as coisas que querem, deixam o resto para trás. Ouro e dinheiro são muito procurados”, conta John. “As pessoas vivem com medo de o Exército voltar”, lamenta.

Desde meados do século XIX que a Sociedade para as Missões Estrangeiras de Paris começou a trabalhar em Chan Thar, e é também por isso uma localidade com uma considerável população católica, numa região do país predominantemente budista. Aqui foram formados muitos bispos, padres e freiras e há um rico património arquitetónico. Este pode também ser mais um motivo para a vila ser atacada. No verão passado, por exemplo, os soldados atacaram a Igreja da Assunção e a casa paroquial em Chan Thar e detiveram padres por suspeitas de fazerem parte de grupos de resistência, relata o portal Union of Catholic Asian News (UCAN).

A UCAN traça um quadro devastador: igrejas destruídas, padres detidos e civis mortos.