Escreveu um livro onde ensina as startups a serem bem-sucedidas, o “Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup”, mas confessa que tudo tem um prazo de validade, até o sucesso. “Nada dura para sempre”, mesmo que lances a Netflix. Em videochamada a partir dos EUA, Bill Aulet falou com o Observador sobre o passado, o presente e o futuro da pandemia de Covid-19 — e do impacto que está a ter nos novos negócios. De uma coisa tem a certeza: para se ser um bom empreendedor é preciso ter mais do que uma boa ideia. É preciso coração, cabeça, mãos e casa, que é como quem diz o espírito, a inteligência, a capacidade de execução e uma comunidade de pessoas à volta.

Professor no MIT Sloan School of Management, a escola de negócios da prestigiada universidade norte-americana, Aulet também dá aulas no The Lisbon MBA, a formação para executivos lecionada em parceria pela Católica Lisboa e pela escola de negócios da Universidade Nova de Lisboa, a Nova SBE. Do lado de lá do Atlântico, também é o diretor-geral do centro de investigação Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship e foi considerado “Professor do Ano”, pela associação de PME dos EUA, e galardoado com o prémio USASBE Entrepreneurship Educator of the Year 2021.

Ao Observador, explica porque é que o empreendedorismo se vai tornar universal: “O mundo vai tornar-se cada vez mais rápido, rápido e rápido. E vai haver mais crises, seja a de Covid-19, seja a climática, seja o que for. O mundo nunca mais vai abrandar. Nunca abrandou.” E são precisos cada vez melhores empreendedores para resolver todos os problemas que advêm destes desafios. Como? “Ensinamos aos nossos alunos uma espécie de humor melhorado, é quando estás lá, tens algo, percebes que não funciona e então agarras em ti própria e voltas com outra coisa. E é isso que precisamos de ensinar. Chamamos-lhe “anti-fragilidade”, que significa que não podes ser frágil. Se as coisas não funcionam e tu te partires, isso é fragilidade”, respondeu.

Quais são os principais passos que uma startup tem de dar para ter sucesso? Sei que tem a metodologia dos 24, mas…

Se tivesse que simplificar diria que há a parte mecânica de ser uma startup, mas é apenas uma parte. E é sobre isso que o meu livro fala. Falamos sobre as quatro idades para seres um empreendedor de sucesso. A primeira coisa é que tens de ter para seres um empreendedor é coração, tens de ter vontade de ser diferente. Se todos os peixes estiverem a nadar para um caminho, tens de ter vontade para nadar para o lado contrário. Tens de ter esta mentalidade, este coração, este espírito para ser diferente. Esta é a primeira idade. A segunda é a da cabeça. É a que responde a: “Ok, quero nadar no sentido contrário, mas o que faço?”. Como tornas o mundo melhor, mais eficiente, mais efetivo? Tens de ter a cabeça, mas também tens de ser capaz de o fazer. E isso são as mãos. A última idade é a da casa. Tens de ter uma comunidade na qual podes fazer estas coisas, porque para perseguires as oportunidades do empreendedorismo há recursos que estão além do teu controlo.

Costumava trabalhar na IBM e quando trabalhava lá éramos ensinados a controlar todos os recursos. Quando és um empreendedor, isso não acontece. Para seres um empreendedor de sucesso tens de ter o coração (a mentalidade, o espírito), a cabeça (o conhecimento) e depois a capacidade de o fazer. Não podes saber apenas o que queres fazer, tens mesmo de o fazer. E, finalmente, tens de ser capaz de formar, de ser um bom membro de uma comunidade e continuar a fazer curadoria disso, porque é disso que se trata quando és um empreendedor. O empreendedorismo são estas quatro idades e é muito importante que as pessoas hoje consigam fazer isto.

Como é que as pessoas lidam com os receios que existem durante todo esse processo? Há alguma estratégia?

Sim, o que é interessante é que todos nós nascemos empreendedores. Começámos desde o início dos tempos: fazemos coisas e fazemos coisas para outras pessoas. É assim que vivemos. E depois o que aconteceu foi que, de alguma forma, fomos educados e treinados para ser “tenho de fazer parte de uma grande empresa, tenho de ter isto”. Somos empurrados para isto, mas toda a gente nasce empreendedor. É por isso que falamos de empreendedorismo como se fosse um ofício. Não é uma ciência. Nem toda a gente consegue ser cientista, artista, mas toda a gente consegue empreender e é a isso que chamamos ofício, porque é, por natureza, um ofício. Toda a gente pode fazê-lo, tornas-te melhor quanto mais vezes o fazes e os primeiros princípios que podemos ensinar são as probabilidades de sucesso.

Mas não podemos garantir que vais construir uma grande empresa, porque a natureza de um ofício é fazer algo que nunca foi feito antes. A inovação conduz ao empreendedorismo. E isso não pode ser ensinado apenas pelos livros. Tens de ensiná-lo através de um modelo de aprendiz. Não podes ter apenas a cabeça, tens de ter o espírito, as mãos, o coração e a casa. E quando ensinamos as pessoas fazemos assim. E é assim que fazes com que as pessoas ultrapassem este medo que lhes foi trazido através de uma vida [a ouvir] “tens de estar numa grande empresa”.