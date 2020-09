Ouvido o disco às cegas, só música a tocar sem mais informação, ainda adivinharíamos que era ele, David Santos, o autor dos ritmos e das canções — ouvimos uma melancolia desacelerada nas canções e um tom poético que é dele, Noiserv, reconhecível à distância e independente do idioma e das melodias recém-criadas. Mas Uma Palavra Começada por N, o novo álbum que o músico português edita com o seu nome artístico — com o qual anda a desvendar canções há 15 anos — é novo, efetivamente novo.

Conhecido pelo universo onírico e emotivo da sua música — desapressada, mais reflexiva do que inquieta —, Noiserv já tinha editado três álbuns completos (a que se somam dois mini-álbuns, ou EPs) antes deste novo Uma Palavra Começada por N, que chegou às lojas e plataformas digitais na última sexta-feira, depois de as canções terem vindo a ser reveladas uma a uma, ao longo de 11 meses.

Em entrevista ao Observador, o músico explicou o porquê de ter feito agora um álbum novo todo ele em português, depois de vários discos cantados em inglês e um álbum anterior a este predominantemente instrumental e ao piano, mas em que o idioma já se intrometia. E falou sobre como viveu o período de confinamento, como vê as dificuldades da internacionalização dos artistas portugueses, como vê o online e o digital na indústria da música — agora que os espectáculos presenciais desaceleraram — e como passou de engenheiro eletrotécnico fã dos Radiohead e do disco OK Computer a músico profissional.

Sobre a paralisação dos concertos e as dificuldades de um músico em contexto de pandemia, respondeu lembrando as suas escolhas de vida: “Fiquei com uns 15 concertos cancelados entre março e julho. É um desastre, verdadeiramente. Mas e então? Tirei engenharia, ainda trabalhei uns anos como engenheiro, fui eu que escolhi ter uma vida que acho que comparativamente à que tinha é muito melhor, muito mais reconfortante, muito mais emotiva, muito mais viva. Tem esta consequência de se de repente as coisas pararem… mas foi o que escolhi fazer.”

“Se estiver meio entupido da cabeça, não consigo fazer nada”

Quiseste que a entrevista acontecesse num café e restaurante em São Bento, em Lisboa. Que importância tem este sítio e porque estamos aqui?

Uma das donas é uma amiga minha de há muito tempo. Quando me pediram um sítio que pudesse ter a ver com alguma inspiração… não sou uma pessoa que se inspire muito em sítios, inspiro-me mais nas pessoas à minha volta. Portanto neste caso só havia duas hipóteses: ou relacionado com o estúdio ou relacionado com alguma pessoa que esteja próxima de mim. A escolha de ser aqui foi maioritariamente por isso. Há quanto tempo venho aqui? [pergunta mais alto, em direção ao balcão: ‘Há quanto tempo é que isto abriu, Daniela?’ Daniela responde: ‘Faz em novembro dois anos.’] É desde o início.

Acontece-te teres ideias ou escreveres palavras, frases, versos, em sítios públicos? Ou normalmente acontece mais quando estás em casa e te dedicas e predispões a isso?

Acho que acontece as duas coisas. Maioritariamente as coisas surgem mais quando estou em casa ou no estúdio, com o foco de compor. O que acontece em sítios destes é poder estar a ter uma conversa e na conversa poder haver uma frase. Quando há uma frase qualquer que ache boa costumo escrever nas notas do telefone. Já aconteceu algumas dessas frases depois poderem, não sendo o tema de uma música, fazerem parte de uma letra. Há frases que acho bonitas e tenho uma lista de frases bonitas. Quando digo bonitas, quero dizer: que me digam alguma coisa metaforicamente.

Nos períodos em que estou muito imerso a escrever músicas, posso estar quase diariamente à procura desses momentos. Quando não estou à procura e acontecem, guardo. Já me aconteceu ir às notas do telemóvel ver e pensar: ‘esta frase é gira, gostava de usar isto eventualmente porque faz sentido com o tema desta música’.