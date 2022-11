Enviado especial do Observador em Doha, Qatar

– Se não podes ir a um Campeonato do Mundo com uma cerveja, talvez tenhas um problema.

Stephen King não é propriamente o adepto mais conhecido de futebol do mundo mas também ele, através da conta oficial do Twitter (ainda com o certinho azul de autenticação), mostrou-se quase solidário com aquela que foi uma das últimas polémicas em torno deste Mundial. Ou melhor, não é propriamente uma “polémica” pela ação em si mas mais por aquilo que representa: no mesmo dia em que Gianni Infantino, presidente da FIFA, veio fazer uma declaração quase a rasgar as vestes para defender o Qatar e a organização desta prova, também o Qatar decidiu rasgar algo mas a parte do contrato em que era permitido vender álcool no estádio. É por isso que não vai haver Campeonato do Mundo? Não, longe disso. Mas é um pouco como dizia o escritor e argumentista, pode haver mas não é propriamente a mesma coisa sobretudo para quem torna mais real um mundo cheio de artificialidades como aquele que está montado em Doha e arredores: os adeptos.

Foi à boleia desta ideia que no dia 1 do Mundial decidimos interpretar esse papel quase como a fazer um guião de Stephen King, a começar logo pela forma de chegar ao longínquo Estádio Al Bayt (isto na ótica da realidade do Qatar porque nunca uma prova destas teve um recinto tão longe mas tão perto ao mesmo tempo). Sim, os jornalistas têm autocarros que vão do Media Centre para os palcos dos jogos. Sim, o Uber além de barato é muito rápido podendo depois apanhar algum trânsito nas artérias mais concorridas. Não, não fomos por aí e juntámo-nos aos milhares de adeptos que foram em regime de festa. E daí saíram os mandamentos para ser adepto num encontro no primeiro país do Médio Oriente a receber o evento.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.