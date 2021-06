Em Portugal, o bispo auxiliar D. Américo Aguiar, coordenador da Comissão de Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa, diz-se surpreendido com a decisão de Marx, que elogia, mas alerta que é preciso enquadrá-la no contexto turbulento que a Igreja Católica alemã vive por estes dias.

“Muitos de nós, que acompanham a atualidade da Igreja, fomos surpreendidos com a publicação da carta que o cardeal Marx dirigiu ao Santo Padre a pedir a resignação, sobretudo atendendo ao facto de ele ter 67 anos”, diz D. Américo Aguiar ao Observador. “Nos últimos tempos, temos acompanhado as vivências, os significados, o sentir da conferência episcopal alemã, das dioceses, da relação com outras igrejas na Alemanha. Temos acompanhado, como o Papa nos pede, com a nossa oração, esta vivência sinodal, com tropeços, dificuldades e sofrimentos.”

A decisão de Marx, no entender do bispo português, “significa uma sinalização da parte do cardeal, da sua leitura do relatório que foi feito na Alemanha no contexto da pedofilia”. “Não tendo sido ele envolvido diretamente, entende que esta decisão que toma é importante para o futuro. O que aconteceu é objetivamente feio, negro e triste. E ele considerou que aquilo que fez não foi o suficiente. Para as respostas futuras, ele considera que não faz parte. Que não é uma mais-valia para as respostas futuras por parte da Igreja alemã.”

“Respeito muito esta decisão”, continua D. Américo Aguiar. “Significa um desapego do cargo, mas também um grande carinho pela diocese. Acha que não é uma mais-valia e que outra pessoa poderá continuar”, acrescenta o bispo português, salientando que dos seus contactos com a hierarquia eclesiástica sempre recebeu a perspetiva de que “da parte do cardeal Marx tem havido um grande empenho” na luta contra os abusos.