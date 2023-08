“Se olharmos para o calendário de execução do PRR, que tem de estar concluído até dezembro 2026, nós diremos que estamos num bom momento” e “ficará concluído a tempo e horas”. As declarações do primeiro-ministro António Costa são recentes e colocam um tom otimista na execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Só que, no terreno, alguns dos promotores deparam-se com atrasos. Atrasos que podem mesmo pôr em causa os projetos para descarbonizar a indústria.

É o que revela ao Observador a Associação Técnica da Indústria de Cimento (ATIC), que tem como associadas as duas cimenteiras nacionais — Cimpor e Secil. Otmar Hübscher, presidente da ATIC, sem indicar o projeto concreto aponta o dedo a esses atrasos, salientando a importância do PRR para a promoção da descarbonização, um dos principais desafios da indústria cimenteira. No programa do PRR para estes projetos estão disponíveis 715 milhões de euros. Segundo dados do Recuperar Portugal, foram aprovados 89% e pagos 4%.

