A última vez que o piloto do Cessna 515 comunicou com terra, depois de este domingo ter descolado do aeroporto de Jérez de la Frontera, no sul de França, terá sido perto das 16h15 (menos uma hora em Portugal), altura em que saiu do espaço aéreo da Península Ibérica.

Foi nessa altura, pouco depois de entrar em França, que o alemão aos comandos da aeronave privada, propriedade de uma empresa com sede na Áustria, avisou que a cabine tinha despressurizado — a partir daí, o rádio emudeceu e todas as tentativas feitas para contactar o avião, que a bordo transportava uma família alemã de pai, mãe e filha, temporariamente a morar em Zahara de los Atunes, Cádiz, foram infrutíferas.

