Três candidatos à presidência, cinco listas ao Conselho Nacional, uma corrente de “liberais clássicos” à procura de espaço, uma equipa de continuidade que aposta tudo em manter o partido no mesmo rumo e uma oposição interna que procura exatamente o oposto: afastar a IL do caminho que a corrente de Cotrim Figueiredo traçou.

É um partido dividido aquele que entra este sábado no Centro de Congressos de Lisboa à procura de um rumo capaz de superar as dores de crescimento e voltar a encarrilar depois de um momento em que ficou órfão do líder que em tempos foi deputado único e que levou à conquista de um gabinete parlamentar. Até lá, houve necessidade de contratar uma auditoria externa para travar as desconfianças internas e há problemas internos que têm de ser sarados.

Nem os fundadores da IL assistiram a uma Convenção tão importante e decisiva para a história do partido. A existência de várias linhas de pensamento — ou formas diferentes de olhar para a vida interna — assume-se como o grande desafio para os membros da IL: escolher entre a continuidade e a rutura (aliás, há até duas candidaturas que assumem querer um corte com a corrente de Cotrim Figueiredo).

São três os candidatos à sucessão de João Cotrim Figueiredo: dois deputados e membros da Comissão Executiva que agora cessa funções e um conselheiro nacional que há muito se queixa do funcionamento interno do partido.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.