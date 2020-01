Augusto Santos Silva tinha acabado de chegar de Marrocos nesta quinta-feira em que recebeu o Observador no Palácio das Necessidades. Por coincidência, era lá, em Rabat, que estava quando um grupo de marroquinos foi intercetado a tentar desembarcar ilegalmente no Algarve. O tema foi “naturalmente” assunto de conversa com as autoridades marroquinas e se o ministro não acredita que Portugal seja uma nova rota da imigração ilegal vinda do norte de África, admite que é preciso perceber o que esses casos significam.

É apenas um dos exemplos da agenda cheia de um ministro que deu esta entrevista em plena operação de repatriamento dos portugueses que pediram para sair da China por causa do coronavírus. E mesmo na véspera do Brexit, que Santos Silva olha com otimismo, embora duvide que se consiga fechar todos os acordos sobre a relação futura até dezembro, altura em que termina o período de transição. O ministro que tem feito do relacionamento com Angola uma das prioridades da diplomacia, vê-se a braços com o Luanda Leaks e nesta conversa tenta sempre não se comprometer. Se Portugal foi ou não benevolente com os negócios em Angola, é um assunto que “cabe às autoridades competentes avaliar”. Mas não se arrepende dos elogios que fez ao investimento de Angola em Portugal. Já sobre política interna, aí não faltam palavras e algumas bastante duras. Fala da “ignorância” e do “preconceito xenófobo” de André Ventura, e “malha” nos partidos da oposição por causa da descida do IVA da eletricidade, que pode tornar-se um problema “muitíssimo grave”, até do ponto de vista político. Suficiente para uma crise política? “Vamos ver”. Quanto aos rumores de uma saída antecipada do ministro depois da presidência portuguesa da União Europeia, são manifestamente exagerados. Augusto Santos Silva está para ficar, assim o primeiro-ministro mantenha nele a confiança.

Os portugueses e o coronavírus: “Aplicaremos as normas internacionais”

Vamos começar pelo tema que tem marcado estes dias, o surto de coronavírus. Já sabemos, por esta altura, que os portugueses que pediram para ser retirados de Wuhan estão de regresso, virão para Portugal. Já sei também que não quer dar grandes detalhes em relação a essa operação, mas talvez fosse importante, pelo menos, percebermos os contornos gerais. Quando é que esse grupo de portugueses vai chegar a Portugal?

Quando a operação estiver concluída com êxito.

Nesta altura não é possível saber quando é que isso será?

Esperamos que aconteça nos próximos dias.

Há notícias que dizem que isso pode acontecer já no sábado.

São especulações. Eu não tenho nada a acrescentar ao comunicado que fizemos sair. Portanto, nós confirmamos que as nossas diligências tiveram êxito e foi possível constituir uma operação coordenada ao nível europeu. Haverá voos de repatriamento de cidadãos europeus que se encontram na cidade mais atingida pelo vírus. Confirmo, também, que os portugueses que pediram repatriamento estão todos abrangidos por esta operação de repatriamento. Em relação aos pormenores técnicos, logísticos e diplomáticos, na minha opinião, quanto mais contidos formos sobre esses pormenores, maior êxito terá a missão, e evidentemente que o êxito da missão é o nosso objetivo essencial.

Também não quererá confirmar uma notícia desta quinta-feira que diz que, apesar de este voo, que é um voo comercial, ser fretado para trazer estes cidadãos europeus, ele parará em Paris, e o trajeto entre Paris e Portugal será feito num avião militar, num C-130.

Peço perdão e peço que compreendam que deva ser o mais económico sobre as questões de natureza logística, porque essas questões de natureza logística devem ser tratadas com a discrição suficiente para que a operação tenha êxito. Esta é uma operação muito complexa, porque envolve dois tipos de coordenação. Envolve uma coordenação entre os países europeus, por um lado, e por outro lado envolve uma coordenação com as autoridades chinesas. As autoridades chinesas, as autoridades de saúde pública, têm de autorizar que haja uma exceção à regra geral da quarentena que foi aplicada à cidade de Wuhan.

E foi fácil conseguir essa cooperação?

A operação já está em curso, portanto…

Foi por isso que o anúncio do plano de fretar um avião foi feito na segunda-feira e só nesta quinta-feira é que se conseguiu avançar os planos? Tem a ver com essa complexidade de que fala?

Na segunda-feira, nós comunicámos a nossa intenção de realizar uma operação de repatriamento em coordenação com os nossos parceiros europeus. Temos trabalhado intensamente, antes e depois de segunda-feira, de forma a materializar essa operação. Recordo que a operação norte-americana, que foi a primeira a ser realizada, decorreu entre terça e quarta-feira. A operação japonesa decorreu a seguir. A operação europeia está a decorrer agora e se ela, como espero, tiver êxito, isso significa que nós conseguimos tratar da questão com as autoridades chinesas de forma a que o nosso objetivo fosse cumprido e também que nos conseguimos coordenar ao nível europeu, o que não é de somenos importância, porque significa que temos esta capacidade de, recorrendo à concertação dos nossos esforços, responder rápida e eficientemente às necessidades dos nossos concidadãos. A Europa também se faz assim.