Fala-se muito das insuficiências europeias por causa das vacinas. A União Europeia falhou aos cidadãos? E neste seguimento como é que olha para a posição dos Estados Unidos da América que se mostram favoráveis ao levantamento de patentes?

Tenho uma visão diferente. O processo de vacinação na União Europeia tem sido um processo bem conduzido, com resultados e foi uma decisão importantíssima por parte dos estados-membros. Imagine o processo de vacinação em Portugal, na Áustria, em Itália ou na Grécia se tivesse sido cada um por si. Imagine que a Alemanha ou a França tratariam de comprar as vacinas que entendessem. A decisão tomada pela União Europeia de conduzir um processo de vacinação com a compra de várias vacinas em nome de todos nós e a distribuição, não em função do PIB per capita, não em função das capacidade financeiras, mas sim com o critério da dimensão da população, foi uma decisão que honra a União Europeia. Tivemos um percalço que foi o falhanço da Astrazeneca nas obrigações contratuais, mas termos feito várias aquisições permitiu-nos ir compensando esse falhanço, esse sobressalto.

E na questão do levantamento das patentes essa união pende mais para o lado da Alemanha, que é contra, ou dos Estados Unidos da América, que é a favor?

O Governo português, como explicou a Ministra da Presidência, vale-se do processo de concertação a nível europeu. Temos várias opiniões que se têm exprimido. Ficaria muito surpreendido se os líderes europeus não aproveitassem o jantar de hoje para discutir entre eles, livremente, essas várias opiniões e depois fazemos o que sempre fizemos: encontramos um posicionamento comum. Faço minhas as palavras da Comissão Europeia: a possibilidade de levantamento temporário da propriedade intelectual está prevista nas regras internacionais, mas é uma possibilidade de ultimo recurso. A propriedade intelectual é um dos grandes incentivos à inovação e à descoberta. Temos que proteger quem inova. Agora, em circunstâncias excecionais podemos ter que usar todos os instrumentos ao nosso dispor e esse é um deles. Há uma discussão na Organização Mundial do Comércio em que a Europa participa e o que diz é que há vários passos a dar pelo caminho: aumentar a capacidade produtiva — o problema não é das patentes é na falta de capacidade produtiva a nível mundial –, quem tem a capacidade de produzir — e a Europa tem –, deve colocá-la à disposição de todos. Nós produzimos na Europa 500 milhões de doses, 200 milhões foram exportadas e 300 milhões foram para o mercado interno. Sabe quais são os números nos Estados Unidos? Zero. Nós estamos disponíveis para discutir, mas com o que podemos todos fazer já.

Ainda sobre a Presidência Portuguesa da União Europeia. A nomeação do procurador europeu e dos ajustes diretos de alguma forma ajudou a danificar a imagem da presidência ou continua imaculada?

Imaculada só a Imaculada Conceição. Quanto ao resto depende do ponto de vista. Quem gosta de encontrar percalços, problemas, pontas por onde se pegue, deve estar desiludido porque não há mais do que coisas anedóticas. Quem olha para isto sabendo que a presidência é um momento importante para um país, concentra-se nos resultados que o país consegue e quem olha com um ar distanciado pode ter uma avaliação equilibrada dos resultados. Devem compreender que estamos sentados numa sala para a qual foi necessário comprar mobiliário, melhorar as capacidades logísticas para que possam estar ai com os vossos computadores, instalar mais ecrãs do que os necessários para um encontro presencial, fazer uma limpeza. Como não vivemos num regime de exploração e esclavagista, tudo isto custa dinheiro, mas também dá emprego e gera atividade. Algumas posições sobre gastos supérfluos da presidência só podem vir de pessoas que nunca organizaram nada na vida. Se tivessem organizado sabiam que, por exemplo, quando se esperam 24 lideres europeus é preciso ter automóveis, motoristas, equipas de segurança, shuttles para organizar as viagens entre um ponto e outro. As pessoas que as conduzem têm que estar uniformizadas, não podem estar de sapatilhas e de calças de ganga e é também de bom tom, praticado universalmente, que as pessoas que nos visitam tenham um brinde, um chocolate de uma empresa portuguesa, um bloco, uns lápis. Com toda a franqueza não vejo o problema. O Politico [jornal norte-americano], nesse artigo infeliz, chamou presidência fantasma à presidência portuguesa e eu pergunto apenas se é essa presidência fantasma que consegue aprovar a primeira lei europeia do clima, aprovar o acordo de cooperação e comércio com o Reino Unido, se consegue concluir acordos sobre todos os programas que constituem o orçamento plurianual (Erasmus, entre outros). Podia dizer mais, mas vejo que estão um pouco enfadados

Não, mas precisamos de ir a mais assuntos no tempo limitado que dispomos.

Eu respondo. Eu gosto de responder às perguntas.

Vamos então ao caso do procurador europeu.

Portugal é um país que foi muito claro nisto: tendo havido uma divergência de avaliação entre um painel de peritos europeu e uma decisão tomada pelas autoridades competentes portuguesas, conselhos de magistratura, que são totalmente independentes do Governo, segundo a lei portuguesa, o Governo português não hesitou em preferir esta segunda avaliação: de autoridades portuguesas, que têm autonomia constitucional, segundo uma lei que a Assembleia da República aprovou.

Há uma outra questão que é a do Sofagate, e tentou em entrevista à EFE desvalorizar a questão. Também disse que um português se levantaria por questões culturais. Não teme de alguma forma ser acusado de machismo ao dizer que se levanta por ser uma mulher?

Não. Valha-me deus. Levanto-me quando uma senhora está em pé.

Se fosse um senhor era igual, portanto?

Eu levanto-me quando uma senhora está em pé por respeito. E, aliás, devo dizer que me levanto também quando um homem está em pé. Isto é: a possibilidade de me porem num sítio, estamos três pessoas, há duas cadeiras e eu desconheço que há ali uma questão, eu digo que instintivamente é isso que um português faz. Agora, não queria desvalorizar, queria apenas dizer que esse episódio foi muito infeliz, mas está ultrapassado. Sabe o que o Mandela dizia? “Eu nunca tenho derrotas. Ou ganho, ou aprendo”. Nos erros é a mesma coisa. Quando a gente faz erros, aprende.

Diz que um português nesse lugar não cometeria esse erro…

…digo isto como sociólogo, que como sabe os sociólogos estudam comportamentos e eu tenderia a dizer. Se eu não o fizesse seria alvo de uma crítica social bastante acesa em Portugal.