Aumentam cirurgias injustificadas para cortar freio da língua a bebés. Médicos alertam para riscos, no terreno fala-se em "negócio"

Desfasada da perceção dos profissionais no terreno, a Direção Geral da Saúde afirma apenas “não ter informação sobre o relatado”. Embora mais recente em Portugal, o aumento das frenectomias é um fenómeno há muito documentado nos países desenvolvidos. No início de 2021, várias sociedades científicas francesas expressaram preocupação com o aumento anormal de frenectomias a recém-nascidos no país. No final de abril de 2022, a Academia Francesa de Medicina publicou uma declaração oficial em que pedia “mais cuidado com a frenectomia lingual em recém-nascidos e bebés”, escreve o jornal especializado Medscape.

Na Austrália, e apenas numa década (entre 2006 e 2016), foram registados aumentos expressivos nas frenectomias — entre os 400% e os 500% — em vários estados, de acordo com um artigo do The Medical Journal of Australia. No Canadá, um estudo concluiu que este tipo de intervenções aumentou quase 90% entre 2004 e 2012. Nos Estados Unidos, os dados apontam para um aumento superior a 800% em apenas 15 anos (entre 1997 e 2012).

Longe de ser um procedimento novo, acredita-se que a origem da frenectomia remonte a vários milhares de anos. No antigo Egipto, há referências ao uso de um instrumento afiado para fazer uma incisão sob a língua e melhorar a amplitude de movimentos deste órgão, com o objetivo de facilitar tarefas básicas do dia a dia, como falar ou comer. Na Grécia antiga, um procedimento semelhante terá sido realizado por médicos como Hipócrates. Mais recentemente, no início do século XX, a frenectomia começou também a ser utilizada para ultrapassar problemas com a amamentação, para o qual é indicada ainda hoje, embora apenas em alguns casos. É precisamente aqui que reside o problema: muitas das frenectomias estão a ser realizadas sem indicação clínica.

Hemorragia e infeção são riscos da cirurgia

A pediatra Filipa Soares Vieira, que dá consultas no Hospital São Francisco Xavier, realça que “não há necessidade de um número tão grande de cirurgias deste tipo” em bebés. Uma opinião partilhada pelo cirurgião pediátrico João Manuel Albuquerque. “A esmagadora maioria dos bebés não precisa de cortar o freio, é o que diz a literatura“, refere o especialista ao Observador. Os médicos alertam para os riscos de submeter bebés a uma cirurgia tão invasiva. “A intervenção para corte do freio envolve desconforto e outros riscos, nomeadamente o risco de hemorragia significativa, por exemplo em crianças que tenham condições que aumentem o seu risco hemorrágico, condições essas que podem não estar diagnosticadas no momento da intervenção”, sublinha o presidente da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Existe também o risco de infeção.