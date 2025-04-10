Ainda só passou um ano desde as últimas eleições, mas o compromisso eleitoral do PCP sofreu “atualizações”. Os objetivos do partido vão na mesma linha do que costuma defender — aumentos significativos nos salários e pensões ou um financiamento maior para a Habitação pública, por exemplo — mas ajustam-se a males causados, ou não resolvidos, pelo atual Governo da Aliança Democrática, assegura. É esse Governo que o PCP acusa agora de ir ao “beija mão de Trump” e de governar através de “comícios”, a partir de São Bento — sempre com a “viabilização até ao limite” do PS.

As duras críticas do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, foram feitas durante a apresentação do compromisso eleitoral comunista, em Lisboa, onde falou rodeado das principais figuras do partido — a líder parlamentar, Paula Santos, fez a primeira intervenção, em que acusou logo o PS de ter “viabilizado esta política e levado até ao limite a sua disponibilidade” para que ela prosseguisse, posicionando o PCP como a figura da oposição à esquerda numa altura em que o PS se vira para o centro. Nas primeiras filas sentavam-se Bernardino Soares, João Ferreira, Francisco Lopes ou até o ex-líder Jerónimo de Sousa.

Foi durante o período de respostas aos jornalistas que Paulo Raimundo apontou a mira aos adversários, começando desde logo pelo PSD, depois de esta quinta-feira Luís Montenegro e Pedro Reis terem falado a partir de São Bento (na solene sala da lareira) após o Conselho de Ministros para decidir as respostas ao aumento de tarifas ameaçado por Donald Trump. “Assistimos à versão Bolhão dois”, disparou o comunista, numa referência ao polémico Conselho de Ministros da semana passada, feito em pleno Mercado do Bolhão e que muitas acusações de propaganda partidária valeu ao Governo em gestão. “Uma autêntica ação de propaganda“.

“Eu estava a pensar quando é que acabava o comício do PSD e vinham as conclusões do Conselho de Ministros”, continuou Raimundo, provocando risos na sua audiência. Depois, quanto ao conteúdo dessas conclusões — entre elas o pacote de 10 mil milhões de euros em apoios à economia e a antecipação da meta de 2% do PIB em Defesa — a reação não foi melhor: são um “verbo de encher”; para responder à guerra comercial é preciso subir salários e pensões, diversificar relações comerciais, fazer um investimento público de 5% do PIB e apostar na produção nacional; e o número parece elevado mas resulta de uma soma de créditos e apoios já previstos, criticou.

Em resumo: para o PCP, o Governo quis “fazer um brilharete” mas, na verdade, não anunciou nada de substantivo e foi ao “beija mão das decisões de Donald Trump”. Ainda assim, a direita esteve longe de ser a única adversária atacada pelos comunistas: com mira apontada ao PS, que trabalha para conquistar eleitorado ao centro, o PCP afastou-se do partido, ao ser questionado pelos jornalistas sobre a sua disponibilidade para fazer novos acordos políticos caso destas eleições resulte uma maioria à esquerda no Parlamento.

Primeiro, a garantia habitual: o PCP “carregará todos os pianos com todos os que quiserem romper com esta política e estas opções”. Depois, a farpa: não se pode pedir aos comunistas que colaborem com forças políticas que no fundo, e apesar do que disserem em discursos, “alinham no fundamental” com a direita.

O exemplo da Câmara de Lisboa, onde o PCP recusa entrar numa coligação alargada de esquerda, foi usado pelo líder comunista: “Não dá para andar de peito cheio a criticar a gestão PSD/CDS e depois ter aprovado todos os orçamentos de Carlos Moedas” — já em Setúbal o PS tem chumbado todos os orçamentos do PCP, apontou.

Ou seja, e nas palavras de Raimundo: “Isto não vai lá com palavras, vai com atos”. E esses o PCP não vê esses atos aparecerem nas decisões e no programa de Pedro Nuno Santos — quando foi questionado sobre a aparente viragem do país à direita, Paulo Raimundo reconheceu até que isso pode acontecer e que o PCP será então a força da “resistência”, que lhe dará “combate político”. Será de resto essa a narrativa usada pelos comunistas durante a campanha, tentando contrastar com um PS que viabilizou a governação e o Orçamento do Estado de Luís Montenegro.

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“Choque salarial”, pensões e preço fixo para a botija de gás

No que toca às principais medidas do PS, vão no sentido habitual — de combater o custo de vida e reforçar as condições de vida dos trabalhadores — com alguns ajustes a percentagens ou valores, numa situação que é, segundo o PCP, ainda pior do que aquela se constatava “há onze meses”, quando este Governo tomou posse e entrou em ação.

Por isso, o partido propõe agora um “choque salarial” para enfrentar o custo de vida e impulsionar o consumo de interna, concretizado num aumento já em julho deste ano para mil euros no salário mínimo, a somar a um aumento geral dos salários em 15% (um valor já proposto no ano passado), com um valor mínimo de 150 euros.

A isto acrescenta medidas laborais em que continua a insistir mas que mesmo com o PS no Governo não conseguiu fazer passar no Parlamento, como é o caso da revogação da caducidade da contratação coletiva e da reposição do princípio do tratamento mais favorável. Destacou também a redução do horário semanal para 35 horas, com sete horas diárias: “A vida não pode ser nem é só trabalhar, também é para viver”.

Quanto aos pensionistas, também há aumentos previstos, neste caso com uma moeda de troca: para o PCP, é preciso escolher entre manter “1800 milhões de euros em benefícios fiscais” ou aumentar pensões; no seu critério, teria de ser um aumento de 5% e valor mínimo de 70 euros, com retroativos ao início do ano.

Pegando também num dos temas que mais o preocupam, o PCP propõe fixar em 20 euros o preço da botija de gás — a botija que o próprio Raimundo já confessou publicamente que carrega para casa –, controlar o preço dos bens alimentares essenciais e insistir na medida antiga, e que ainda não convenceu a maioria do Parlamento, de descer para 6% o IVA da energia.

Na Habitação, prova de que “o dito mercado nem tudo resolve”, o PCP quer pôr em prática o Programa Nacional de Habitação Pública, que preveria construção, manutenção e remodelação de habitações públicas apoiadas por um financiamento anual correspondente a 1% do PIB, para aumentar o parque público (seja para arrendamento social ou um programa de arrendamento a custos acessíveis). O PCP quer também que a banca abdique de parte dos seus lucros para fazer baixar os empréstimos, regular o aumento das rendas, revogar a chamada “lei dos despejos” e fixar a duração dos contratos de arrendamento em dez euros.

Outra bandeira clássica que é recuperada desta vez é a criação de uma rede pública de creches com 100 mil vagas — que o PCP já pedia nos tempos da geringonça –, desta vez argumentando que para compensar isto seria suficiente revogar a baixa do IRC. “Entre as grandes empresas e as nossas crianças, a nossa opção pelas nossas crianças é clara”.

Entre as propostas que se encontram no compromisso eleitoral dos comunistas, destacam-se ainda a gratuitidade dos medicamentos para doentes crónicos com mais de 65 anos, a eliminação das propinas ou, como é habitual, a nacionalização da TAP. O partido quer ainda prolongar o prazo de aplicação do PRR até 2028.

PCP quer ir até limites do défice: “Governos abdicaram de margem orçamental”

Com tantas medidas com impacto orçamental, como é que se acomodam as despesas? A resposta do PCP é simples: a política que propõe é de “rutura” e não se orienta pelas mesmas “balizas” dos partidos que vão governando Portugal.E se a vida anda “instável” não é só por causa das tarifas aduaneiras, mas por causa também de governos que preferem ter excedentes orçamentais à custa de urgências encerradas, escolas sem professores e contenção de salários.“Valeu a pena?”, perguntou.

“Mesmo pelas regras da UE, há margem orçamental e daria à volta de oito mil milhões de euros, é quase a propaganda que o Governo fez hoje. E os governos abdicaram dessa margem”, acusou Raimundo, numa referência ao pacote de apoio à economia anunciado por Luís Montenegro.

No compromisso eleitoral é possível ler uma explicação mais detalhada sobre as ideias do PCP para compensar as perdas de receita e os aumentos de despesa que propõe: não só é preciso “reorientar a política económica” — em 2023, exemplifica o documento, se Portugal tivesse usado a margem orçamental existente até ao limite de 3% do PIB, seguindo as regras europeias teria usado mais 11 mil milhões para responder às necessidades da população –, mas também acabar com “benefícios fiscais” como a baixa do IRC a grandes empresas, acabar com as parcerias público-privadas e com o dinheiro colocado em paraísos fiscais (que resulta numa perda de mil milhões de euros).

“A sustentabilidade das contas públicas não pode fazer-se pela via da restrição orçamental, do baixo investimento público, da diminuição dos direitos ou do estrangulamento dos serviços públicos”, rematou Raimundo.

O contraste com o PS e a “seriedade” do PCP em tempo de “descredibilização”

No seu compromisso eleitoral, o PCP faz também uma análise à situação política atual e aos motivos que levaram às eleições. Estes últimos são identificados como consequência da rápida degradação do Governo e da “insustentável situação” do primeiro-ministro, inserida num “quadro mais vasto de promiscuidade” entre política e negócios. Mas também é criticada, claro, a ação do Governo como um todo, um ponto em que o PCP diz que o Executivo beneficiou da “convergência de Chega e IL”, mas “principalmente da posição do PS”.

Em “contraste”, sublinha o partido, o PCP “pautou desde o primeiro momento a sua intervenção por um combate firme e sem hesitações ao Governo PSD/CDS e à sua política” — e usa como prova a moção de censura que chegou a apresentar e que o PS não viabilizou. Este ano, prosseguem os comunistas, os problemas do país não foram resolvidos mas “acentuou-se a propaganda” e os anúncios que não saíram do papel.

A proximidade entre PS e PSD volta a ser referida quando o PCP refere que os sociais democratas “executaram com diligência” o Orçamento do Estado em vigor em 2024, de António Costa e Fernando Medina — “a identidade entre as opções orçamentais de PS e PSD é a melhor demonstração da similitude das suas opções políticas, mesmo quando por taticismo votam contra”.

Há ainda outro ponto que o PCP aborda e que deve querer usar como trunfo eleitoral: no documento, lê-se que o partido “emerge como uma força vinculada a valores de seriedade e honestidade” em pleno tempo de “descredibilização da vida política”. No seu programa, o PCP defende que é preciso acabar com a circulação entre altos cargos em grandes empresas privadas e o Governo.

PCP perde com Ucrânia? “Mal estará o mundo quando a força da paz é prejudicada”

Durante a apresentação do compromisso eleitoral, Paulo Raimundo foi ainda questionado sobre a posição do partido quanto à Ucrânia e aos danos eleitorais que esta lhe pode trazer. E disse que lhe “custa pensar” que a única força que desde a primeira hora esteve sempre pela paz e contra a guerra e a escala armamentista seja “a que eventualmente fosse prejudicada”: “Mal estará o mundo e muito mal estará o país quando a força da paz é prejudicada face às forças da guerra, destruição e da morte”. Valeu-lhe um dos maiores aplausos da tarde, numa sala com centenas de militantes e dirigentes comunistas.

No discurso inicial, Paulo Raimundo já tinha defendido que o país deve “pugnar pela paz” e “rejeitar a escalada armamentista em curso na UE e no mundo”. No documento, rejeita a “perigosa estratégia belicista” que mais uma vez atribui especificamente a “EUA, NATO e UE”.

Quanto à sua posição sobre os principais conflitos internacionais, o partido escreve que se vai empenhar na obtenção de uma “paz justa e duradoura, que dê resposta às causas do conflito e ponha fim à guerra na Ucrânia, além de prometer tentar que o Estado português “condene inequivocamente e aja consequentemente com vista ao fim do genocídio do povo palestiniano”, com Portugal a reconhecer a Palestina como Estado.