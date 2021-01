Em 2017, a Aurora e o marido adquiriram outros imóveis de interesse histórico e patrimonial na cidade, como a Confeitaria Serrana, a Casa Arcozelo ou a Pensão Douro De onde vem este interesse? Fazem-no com que objetivo?

Fazemo-lo essencialmente por paixão, queremos investir em negócios que sejam rentáveis, mas que tenham sempre qualquer coisa que mova essa nossa paixão de requalificar. Para nós, é muito mais importante requalificar do que criar de novo, dá-nos mais prazer e alegria. Pegar num edifício que está mal e ver nele aquele que muitos não viram, é espetacular. Pegar na Lello e saber que ela teve no mercado, que a adquirirmos e conseguimos fazer dela esta pérola, porque é uma pérola, é incrível. Não vou estar aqui com modéstias, fico feliz por ser dona da maioria do capital da livraria. Quem não ficaria? Não é uma questão de dinheiro, pois todo o dinheiro desta casa foi para investir nesta casa.

A intenção é sempre recuperar o património e devolvê-lo à cidade, mantendo a sua função original?

A intenção é preservar o que de melhor ele tem, mantendo sempre a sua vocação inicial. A confeitaria Serrana há de ter algo de confeitaria, como o teatro Sá da Bandeira há de ter algo de teatro, como a livraria se mantém livraria. O objetivo é contribuir, com responsabilidade e de forma séria, para que a cidade seja procurada por ser um polo cultural e não apenas por ter umas tascas simpáticas e umas pessoas friendly. O foco da procura deve ser a cultura.

E os portuenses?

São a nossa primeira preocupação, porque um local só recebe bem se for bem recebido e se perceber a importância de receber. Não renegamos os locais, antes pelo contrário. Na Lello fala-se, fala-se, mas implementamos o cartão Amigo, que a maioria das pessoas desconhece e que permite o acesso sem filas à livraria e a um livreiro especialista exclusivo. Os locais são muito importantes para nós, se reparar em toda a nossa comunicação escrevemos sempre que somos uma livraria do mundo, no Porto. Temos um sentimento de pertença pela cidade.

No ano passado adquiriram o Teatro Sá da Bandeira, a sala de espetáculos mais antiga do Porto, prometendo um projeto inovador. O que nos pode dizer sobre isso?

É muito triste, o projeto está na mesma, não avançou nada, ainda que em termos de brainstorming tenha evoluído. O teatro está neste momento arrendado, foi classificado como património de interesse público e foi também considerado loja histórica, isso depende muito mais da Câmara do Porto do que de nós. Enquanto o arrendatário puder e tiver direito a manter-se lá, não podemos fazer nada. Ninguém pode despejar um arrendatário que esteja num local considerado uma loja histórica, mas andamos preocupados. Em 2020, contratámos uma equipa que fez uma análise às infraestruturas do teatro e, segundo os relatórios que recebemos recentemente, aquilo não está bem em termos de segurança. Esse será o caminho que iremos começar a trilhar, conversar com a câmara e com o arrendatário, porque efetivamente não queremos ter qualquer responsabilidade do que ali possa advir. Aquilo não está, neste momento, a obedecer a regras de segurança, mão temos ainda um prazo para podermos intervir no teatro.

O que têm pensado para desenvolver em termos culturais e artísticos?

Queremos que aquele espaço esteja relacionado com o livro, mas que continue a ser um teatro, portanto será uma mistura, onde durante o dia possa funcionar como uma livraria e à noite possa ser uma sala de espetáculos.

Os outros três imóveis situados na Rua do Loureiro estão na mesma situação?

Sim, uns já estão devolutos, mas a Confeitaria Serrana tem essa classificação e estamos à espera que a dona de algum modo desbloqueie a situação. Convidamos a senhora a ficar lá e oferecemos dinheiro em função da faturação, mas ela não quis. Evidentemente que ela tem os direitos dela e nós temos os nossos, vamos respeitarmo-nos mutuamente, mas temos um projeto espetacular para lá. Estamos a pensar, e penso que vamos conseguir, ter no Porto as três livrarias mais bonitas do mundo. Uma será no teatro e outra será na Serrana.

Que marcas deixou o processo judicial de fraude que foi alvo com o seu marido em 2001?

Deixa sempre marca, caso contrário não me estaria a perguntar por ele. Permitiu-me sentir na pele um processo judicial e a dor que é ver-nos livre dele. Deixou apenas marcas emocionais.