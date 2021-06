Ora, encontrar onde fazer um teste é a parte mais fácil. Miguel Poiares Maduro, ex-ministro social-democrata, a visitar o país, não encontrou uma rua no centro de Viena que não tivesse uns guichés montados nas paredes dos edifícios para fazer despistes à infeção pelo SARS-CoV-2 — é tão fácil como levantar dinheiro numa caixa multibanco, diz. São os “Teststraßen”.

Além disso, quase todas as farmácias permitem realizar testes de antigénio (válidos por 24 horas), os autotestes podem ser registados online em algumas províncias do país e em alguns estabelecimentos, como restaurantes ou museus, pode fazer-se um teste à porta para poder entrar.

Miguel Poiares Maduro não se socorreu de nenhuma destas hipóteses. Nos primeiros dias na Áustria, o teste negativo que trouxe de Portugal para entrar naquele país permitiu-lhe aceder a todos os locais onde pretendeu entrar. Quando esse expirou, encomendou um kit de testagem PCR (válidos por 72 horas), que lhe foi entregue em casa. Bochechou um líquido, armazenou a amostra num frasco e pouco depois ela já tinha sido recolhida. Ao fim de duas horas, já tinha o resultado.

Apesar da simplicidade do processo de testagem na Áustria, ter um certificado de vacinação permite evitar tudo isto. Mas não dá com todas as vacinas, nem logo após a vacinação e não para sempre. Primeiro, só são aceites as vacinas da Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Universidade de Oxford, Johnson&Johnson e Moderna — a da Sinopharm permite entrar no país, mas não isenta de fazer testes para aceder aos estabelecimentos.

Depois, uma pessoa só é considerada vacinada, com direito a certificado que o comprove, passados 22 dias da administração da primeira dose. Como quem já teve Covid-19 só toma uma dose da vacina na Áustria (à semelhança do que acontece em Portugal), isto basta para que o documento fique válido por nove meses. Para quem nunca esteve infetado, a primeira dose só dá direito a um certificado com validade de três meses. Só após a segunda dose é que o prazo se estende por mais seis.

À conta destas medidas, a vida na Áustria aproxima-se do antigo normal. “Eles têm ecrãs gigantes e pessoas todas juntas para assistir aos jogos do Euro 2020”, descreveu Poiares Maduro ao Observador: “Ao ar livre a vida parece normal, já nem a máscara é obrigatória. Com tanta testagem conseguem fazer um rastreamento muito facilmente”.

Neste momento, ninguém na União Europeia está a testar tanto quanto a Áustria. A média de testes realizados diariamente naquele país ao longo da semana passada revela que se fizeram nove vezes mais análises por milhão de habitantes do que em Portugal, que está na ponta oposta: está entre os que menos testam e é o que tem a incidência mais alta.

Enquanto os austríacos efetuam perto de 46,6 mil testes diariamente por milhão de habitantes (média a sete dias), os portugueses realizam pouco mais de cinco mil. A diferença reflete-se na incidência: a Áustria registou uma média diária de 14,9 infetados por milhão de habitantes na semana entre 13 e 20 de junho, enquanto Portugal chegou na segunda-feira aos 108,4.