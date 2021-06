A chegada da Covid-19 colocou o país em suspenso. Da restauração à cultura o impacto foi grande e a expectativa de um 2021 melhor levou as autarquias a reagendar concertos cancelados em 2020 ou a avançar com novos programas para as cidades. Mas o facto de a situação pandémica dos últimos dias e semanas em Lisboa se ter agravado não oferece garantias de que as atividades se possam sequer realizar este verão. Certezas, para já, só em relação ao fim de semana que passou, com cancelamentos e adiamentos na Amadora e Almada. Para fugir à testagem em massa nos eventos há também quem reduza a lotação dos eventos.

Isaltino Morais já teve que adiar a programação das Festas de Oeiras de 2020 para 2021. Um investimento de mais de 330 mil euros com artistas que vão deste Tony Carreira a Blaya. Agendadas para se realizarem entre 29 de maio e 14 de junho de 2020, a autarquia informou a 30 de maio que a situação que o país atravessava à data era impeditivo da realização das festas e que o dia do município seria assinalado “de uma forma segura para todos”. Em consequência, todos os artistas que já tinham sido contratados pela autarquia transitaram para a edição deste ano.

As festas de Oeiras de 2020, foram canceladas em virtude da atual situação que vivemos. Pela primeira vez em muitos… Posted by Município de Oeiras on Saturday, May 30, 2020

Sobre a edição deste ano pouco se sabe. A autarquia não divulgou oficialmente qualquer data para a realização do evento — que tradicionalmente no calendário já devia estar a decorrer — e questionada pelo Observador no final de maio a autarquia confirmava a realização das Festas de Oeiras “em moldes diferentes das edições anteriores”. Explicava a autarquia que não iria “promover ajuntamentos e que cumpriria “todas as regras de segurança determinadas pelas autoridades de saúde”.

Com o evoluir da situação, e ainda que não tenha sido apontada qualquer data para a realização do evento, a imposição de novas restrições o Observador voltou a contactar a autarquia sobre um eventual novo adiamento das Festas de Oeiras, mas o município liderado pelo independente Isaltino Morais respondeu apenas que “desde o inicio da pandemia que o Município de Oeiras tem estado a seguir à risca os pareceres das autoridades de Saúde pública e das entidades de segurança e Proteção Civil” e que a uma eventual decisão de adiar ou realizar “será de acordo com as instruções destas autoridades”.

Fica por esclarecer o que acontece, caso haja um novo adiamento, aos artistas que foram contratados para os concertos das Festas de Oeiras.