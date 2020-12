Entre as mesas a tirar dúvidas circula Marta Teixeira, enfermeira especialista em saúde comunitária. É uma das profissionais que está a formar as equipas multidisciplinares, função que se tem mostrado “um autêntico desafio”. “Estamos a falar de pessoas que não estão ligadas aos cuidados de saúde, mas que agora desempenham algumas das tarefas que nos ajudam a chegar à população. Vejo as equipas motivadas, a vestirem a camisola e a sentir que estão a fazer algo de positivo”, afirma.

Se os médicos dentistas já têm alguma formação na área, o pessoal técnico das autarquias mostra mais dúvidas e os militares guiam-se pelo sentido de missão. “Os militares não são menos sensíveis, são mais práticos, executam com maior rapidez porque se focam muito no objetivo”, explica a enfermeira, acrescentando que as preocupações, essas, são comuns. “É essencialmente o medo de lesar alguém, de não dar uma informação importante ou esquecer algum pormenor.”

Para Marta Teixeira esta é uma ação que traz efeitos práticos no combate à pandemia. “O mais importante é conseguirmos chegar às pessoas em tempo útil, dizer-lhes que representam um risco para a família e para os amigos, e conseguirmos isolá-las rapidamente, evitando, assim, a disseminação comunitária do vírus.”

Após a formação de três dias, militares, dentistas e funcionários das câmaras municipais podem trabalhar remotamente, seja em casa ou até mesmo no seu local de trabalho habitual. Para isso, basta terem internet para aceder à base de dados e bateria no telemóvel que lhes é fornecido. É o caso de Estrela Mendes, psicóloga de formação e uma das 12 pessoas que a autarquia de Guimarães dispensou para integrar a iniciativa da ARS do Norte, a partir do dia 23 de novembro, e que continua a operar no edifício camarário.

“Num dos primeiros contactos que fiz, a senhora já tinha morrido”, conta ao Observador, acrescentando que o mais difícil na sua nova função é “desconstruir quem está do outro lado”. “Quando ligamos, as pessoas atendem-nos zangadas, confusas e nervosas, no fundo, estão fragilizadas em casa. Geralmente recebemos logo uma resposta negativa, mas temos de suavizar o discurso para podermos trabalhar.”

Dificuldades em lidar com as novas tecnologias ou dúvidas sobre o período de isolamento são os feedbacks que mais tem recebido. “Quando estão acamados ou com sintomas fortes, torna-se difícil a comunicação, mas no geral não tenho sinto medo ou receio, mas sim fragilidade por quem está a passar por uma situação destas.”