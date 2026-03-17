Híbrido vs híbrido plug-in. Qual a diferença?

O mundo dos carros elétricos está cada vez mais presente e entre as opções disponíveis, os carros híbridos plug-in têm ganho cada vez mais destaque. Um veículo híbrido plug-in, no fundo, combina duas soluções de propulsão – um motor a combustão e um motor elétrico que é alimentado através de uma bateria. O que é que isto permite? Um menor consumo, uma redução das emissões e, ainda, um estilo de condução mais suave. Contudo, na categoria de híbrido existem: os híbridos convencionais e os híbridos plug-in. Essencialmente, um híbrido convencional não precisa de ser ligado à tomada. Ou seja, a bateria carrega automaticamente durante a condução. Já no híbrido plug-in, a bateria pode ser carregada numa tomada doméstica ou num posto de carregamento público. Isto permite que possam ser percorridas dezenas de quilómetros de forma 100% elétrica e que o consumo seja reduzido de forma substancial no dia a dia.

A BYD é uma das marcas que está a revolucionar a mobilidade a nível global. Com mais de 30 anos dedicados à investigação e desenvolvimento de tecnologias inovadoras – e distinguida com inúmeros prémios ao longo do tempo -, as suas soluções de mobilidade elétrica e híbrida plug-in consolidaram a posição da marca como Líder Mundial em Mobilidade Elétrica.

Sustentabilidade. Uma realidade ou apenas mito?

Os híbridos são, na verdade, a ponte eficaz entre a mobilidade tradicional e a eletrificação total. Contribuem para reduzir emissões de CO₂, diminuir consumo de combustíveis fósseis, melhorar a qualidade do ar em contexto urbano, bem como acelerar a transição energética. Tudo fatores a ter em conta na hora da escolha. Neste campo, a verdadeira diferenciação da BYD assenta na inovação, na tecnologia de ponta, na segurança, no conforto e na sustentabilidade que integra em cada modelo. A visão da marca reflete um compromisso sólido com a aceleração da transição para uma mobilidade elétrica mais sustentável e acessível, sempre alicerçada na inovação. Numa perspetiva mais ampla, a ambição da BYD ultrapassa a neutralidade carbónica, assumindo a missão de contribuir ativamente para a redução da temperatura global do Planeta em 1º C.

Mas carregar carros elétricos é um verdadeiro pesadelo…

Mito. A ideia de que carregar um carro elétrico é difícil, ou pouco prático, é coisa do passado. Hoje em dia, é possível carregar um carro em casa, no local de trabalho ou até mesmo enquanto se fazem compras. Dependendo do contexto, o tempo de carregamento também varia – se este for feito numa tomada doméstica, ideal para carregar durante a noite; numa wallbox, durante algumas horas; ou num posto de carregamento rápido. E a boa notícia é que os automóveis híbridos ajudam a eliminar o stress associado ao carregamento. Na verdade, a capacidade da bateria é uma das características que torna este tipo de veículo consideravelmente superior na hora da escolha, quando comparado a um híbrido convencional.

Compensam financeiramente?

Esta é uma questão onde o valor da compra representa apenas uma fatia do todo. Num carro híbrido plug-in o que realmente importa avaliar é, para além deste fator, o custo de utilização. Se tivermos em conta que um híbrido plug-in permite poupar em despesas como combustível, manutenção, e considerando os eventuais benefícios fiscais ou incentivos que vão surgindo, a compensação monetária pode ser possível de alcançar a longo prazo.

Aqui está a prova de que escolher um híbrido plug-in é abrir caminho para que lhe seja possível ter tudo: uma mobilidade mais simples e sustentável, sem nunca abdicar do desempenho. Neste sentido, a BYD, marca líder em mobilidade elétrica, dá continuidade aos planos de reforço da sua gama Híbrida plug-in com o mais recente lançamento do BYD ATTO 2 DM-i, um SUV do segmento B que promete agitar o mercado. A BYD já conta com quatro modelos híbridos plug-in e com muitas novidades ainda para chegar. Esta estratégia surge como uma resposta da marca às novas exigências dos consumidores, de olhos postos nas metas de sustentabilidade, e pretende disponibilizar soluções de mobilidade elétrica acessíveis a todos, onde os híbridos plug-in assumem um papel fundamental de equilíbrio ideal entre eficiência elétrica e liberdade de utilização.

Quero mudar, mas como?

A mudança acontece agora com a chegada do BYD ATTO 2 DM-i, o mais recente super híbrido plug-in da marca. Este modelo é uma das grandes apostas da BYD para este ano. Um SUV compacto do segmento B que incorpora a Tecnologia Super Híbrida Plug-in DM-i (Dual Mode Intelligent), desenvolvida para privilegiar a eficiência elétrica mesmo num sistema híbrido. A capacidade de funcionar, no dia a dia, como um verdadeiro elétrico – mas sem a ansiedade da autonomia nas viagens mais longas – é o que o torna tão especial.

O que preciso de saber sobre o BYD ATTO 2 DM-i?

Ficamos por aqui?

O BYD ATTO 2 DM-i é o mais recente lançamento dos Super Híbridos Plug-in da BYD, que se estreou na Tecnologia Híbrida Plug-in em Portugal em 2024. A par com este B-SUV poderá interessar-se por um dos outros três híbridos plug-in de que a marca já dispõe. São eles:

BYD SEAL U DM-i, um SUV familiar espaçoso com uma dose extra de autonomia. Este Super Híbrido Plug‑in está equipado com a Tecnologia eficiente DM‑i e combina a alta autonomia e a poupança de um elétrico nas rotinas do dia a dia. Conta com uma autonomia 100% elétrica até 125km, autonomia total combinada até 1.125km e um consumo ponderado combinado a partir dos 0,4 L/100 km (WLTP). Poderá ainda encontrar um ecrã tátil rotativo sempre acessível ao toque, um sistema de head-up display, que projeta informações importantes no para-brisas, um tejadilho panorâmico elétrico, bancos multifuncionais, uma bagageira de 425 litros – que ainda pode ser aumentada para 1.440 -, entre outras características. O BYD SEAL U DM‑i vem inaugurar uma nova era de super autonomias, numa junção entre eficiência e inteligência, que se materializa num SUV versátil tanto para a cidade, como para a estrada. A juntar a tudo isto, existe ainda a segurança da BYD Blade Battery, a conectividade avançada e a tecnologia V2L, que o transforma numa fonte de energia portátil;

BYD SEAL 6 DM-i, um sedan para executivos equipado com inovação exclusiva. Apresenta uma potência combinada de 156 kw/212 cv, uma autonomia total combinada até 1.455 km, um carregamento rápido de 23 min (DC até 26kW 30% – 80%), uma capacidade de bagageira de até 1370 L, com bancos traseiros rebatidos, e, ainda, o Sistema ADAS – uma tecnologia Avançada de Assistência ao Condutor. Tendo em mente a mobilidade empresarial, os novos Super Híbridos Plug‑in BYD SEAL 6 DM‑i oferecem autonomia alargada, redução de custos e sustentabilidade, sem comprometer a performance. A sua eficiência inteligente na gestão de consumos e desempenho, inovação a bordo, versatilidade no transporte e diminuição de emissões de carbono, reforçam o compromisso da marca com uma mobilidade mais sustentável;

BYD SEAL 6 DM-i TOURING, uma carrinha que se destaca pelo amplo espaço e versatilidade, assumindo-se como uma opção de referência para frotas empresariais. Representa a nova geração dos Super Híbridos Plug-in de elevada autonomia, aliando um conforto premium, digno de classe executiva, a uma generosa capacidade interior. A motorização de 1.498 cc/1.5 L e a potência combinada de 156 kw/212 cv, oferecem autonomias elevadas e um eficiente desempenho, promovido pela Tecnologia Inteligente DM‑i. A wagon BYD SEAL 6 DM‑i Touring oferece apoio contínuo em cada viagem graças ao avançado Sistema ADAS. Entre as principais funcionalidades incluem-se o Cruise Control Adaptativo, a monitorização do ângulo morto, os alertas de colisão, a travagem automática de emergência, a deteção de fadiga do condutor, câmaras de visão 360º, além de muitas outras tecnologias pensadas para reforçar a segurança e o conforto ao volante. Conta ainda com uma bagageira com abertura elétrica e extensível de até 1.535 litros, uma autonomia elétrica até 100km e uma combinada de 1.350km, bem como um carregamento rápido de 23 minutos.

De olhos postos nas necessidades do futuro, a marca assume o compromisso de fazer mais e melhor, entregando a cada cliente a resposta adequada às suas necessidades. Saiba mais sobre este lançamento e fique atento, porque o futuro da mobilidade começa agora – e é Plug-in!