Os conselhos do ECDC são que, num grupo de pessoas em que todas elas estão totalmente vacinadas, a utilização de máscara e o cumprimento do distanciamento físico podem ser dispensados. Além disso, quando jovens adultos e de meia-idade se encontram com pessoas que não estão vacinadas, essas medidas também podem ser relaxadas se nenhuma das pessoas presentes tiver fatores de risco que aumente a probabilidade de desenvolver Covid-19 grave caso venha a ser infetada.

Quanto aos isolamentos de pessoas vacinadas após a exposição a um caso confirmado, o documento apela às autoridades nacionais a “continuar a seguir as orientações do ECDC” — ou seja, mantendo o isolamento tal como se a pessoa não tivesse sido vacinada. No entanto, o centro europeu também admite que “as autoridades de saúde podem considerar realizar uma avaliação de risco caso a caso e considerar as pessoas totalmente vacinadas como contactos de baixo risco”. São estas as recomendações que as autoridades de saúde estão a analisar para chegar a uma nova norma.

A avaliação do risco de um vacinado dependerá “da situação epidemiológica local no que toca às variantes em circulação, do tipo de vacina recebida [no caso de haver informações robustas sobre a eficácia dessa vacina para evitar a transmissão do vírus, um tema que ainda está envolto em incertezas] e da idade [porque as pessoas mais velhas e com comorbilidades podem desenvolver respostas imunitárias menos fortes com a vacina]”, assim como do “risco de transmissão posterior a pessoas vulneráveis”.

Uma fonte familiarizada com o tema contactada pelo Observador explicou que o relaxamento das medida de isolamento só pode avançar quando “a cobertura vacinal for suficientemente grande para uma pessoa vacinada estar maioritariamente rodeada de outras pessoas que também já foram vacinadas” — sobretudo se os indivíduos em causa forem mais vulneráveis perante uma infeção por SARS-CoV-2.

Este é “um momento de transição”: como a grande maioria de pessoas vulneráveis está vacinada — em termos de idade, por exemplo, o último relatório de vacinação indicava que 70% das pessoas com 50 anos ou mais já estava totalmente imunizada contra a Covid-19 —, já se começa a discutir essa alteração. Mas a variante delta retirou a confiança às autoridades de saúde para avançar para uma mudança por enquanto: “Preferiu-se manter as coisas como estão enquanto se tenta perceber a eficácia das vacinas para a transmissão desta variante”. Nem mesmo a chegada aos 70% da população vacinada com pelo menos uma dose será garantia de que o isolamento pode ser levantado em quem já foi imunizado.

Especialistas temem que isolamento em imunizados desencoraje a vacinação

Carla Nunes, diretora da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, compreende que se mantenha a obrigatoriedade de cumprir isolamento quando se esteve em contacto com um caso positivo de infeção pelo SARS-CoV-2 — mesmo que já se esteja completamente vacinado contra a Covid-19. “É uma perspetiva conservadora, uma questão de precaução”, explicou a epidemiologista.