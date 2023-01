Avalanche de casos e tipos de doentes: a explicação para alguns centros de saúde ainda não receberem casos não urgentes dos hospitais

Os agrupamentos do Baixo Mondego, Pinhal Interior Norte e Pinhal Litoral são os únicos a nível nacional que ainda não aderiram ao mecanismo que permite aos hospitais encaminhar para os cuidados de saúde primários os casos não urgentes de doentes que recorrem aos serviços de urgência. De resto, todas as outras 52 ACeS “já celebraram os protocolos que permitem operacionalizar a ‘via verde ACeS’ nos serviços de urgência”, confirmou o Ministério da Saúde ao Observador. O programa já está totalmente operacional em todas as regiões de Portugal Continental, com exceção do Centro — e só entre Coimbra e Leiria.

Questionada sobre os motivos dessa hesitação, fonte oficial da Autoridade Regional de Saúde (ARS) do Centro, responsável pelas três ACeS em questão, justifica que estão a ser avaliadas “a abrangência territorial e a tipologia dos utentes que se deslocam ao serviço de urgências, nos hospitais de Referência de cada ACeS” para decidir sobre a adesão ou não ao programa.

Muitos idosos, falta de médicos e redundâncias na origem das hesitações dos ACeS

Ao que o Observador apurou junto de fontes próximas das instituições, há três motivos por detrás da hesitação destes três ACeS em aderir ao reforço na transferência de utentes não-urgentes entre os hospitais — neste caso, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e o Centro Hospitalar de Leiria — e os centros de saúde:

As estatísticas sobre as triagens realizadas nos hospitais; As características clínicas dos utentes; E os recursos humanos disponíveis nas unidades de cuidados de saúde primários.

Em Coimbra, cujo centro hospitalar tem uma área de influência direta de 500 mil pessoas (mas que, em áreas de maior diferenciação, serve até 1,8 milhões de pessoas), houve mais de 535 mil episódios triados com classificações não urgentes — ou seja, pulseiras verdes, azuis ou brancas — entre janeiro e novembro do ano passado. Simbolizam praticamente 36% do total de casos que foram às urgências nesse mesmo período. Em Leiria, com uma área de influência superior a 400 mil pessoas, nos primeiros 11 meses do ano, houve mais de 428 mil episódios não urgentes a dar entrada nas urgências, ou seja, 44% do total.