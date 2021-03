Dirk Brockmann, do Instituto Robert Koch, considerou aliás ter sido “totalmente irracional relaxar as medidas”. Os médicos intensivistas também estão a apelar ao governo alemão que dê um passo atrás no desconfinamento, que dura há 15 dias e que, mesmo tendo sido muito leve, fez não só com que os números disparassem como a pressão sobre os hospitais já se faça sentir.

Mas o que é que preocupa os alemães sobre a variante britânica?

Que a variante britânica era mais infecciosa já se sabia. Quando Boris Johnson revelou a descoberta a meio de dezembro da nova linhagem, o primeiro-ministro britânico avisou desde logo que seria 71% mais transmissível do que a variante dominante até então, embora nada indicasse na altura que causasse quadros clínicos mais severos de Covid-19.

Desta vez, Angela Merkel afirmou que a variante era realmente muito mais letal, repetindo o que Boris Johnson acrescentara em janeiro, após ter recebido informações do seu grupo de aconselhamento científico. A variante B.1.1.7 parecia ter um risco 30% maior de levar à morte por Covid-19.

Mas não há qualquer consenso sobre este assunto entre a comunidade científica. Mesmo no Reino Unido, Jonathan Ball, virologista da Universidade de Nottingham, assumiu-se cético, porque “interpretar a letalidade quando os cuidados intensivos estão sob grande pressão é potencialmente enganoso”. “Quando as unidades de cuidados intensivos estão sobrecarregadas, o padrão de atendimento pode ser comprometido e as taxas de letalidade aumentam. As causas e os efeitos são difíceis de estabelecer com modelos matemáticos, a menos que se incluam todas as variáveis”, resumiu o perito inglês.

Diana Lousa, investigadora do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB), e Ricardo Leite, coordenador da Unidade de Genómica do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), transmitiram isso mesmo ao Observador: “A altura em que a variante se espalhou foi de picos na pressão nos hospitais, e por isso é difícil avaliar”, disse o investigador.

O grande entrave que os cientistas colocam a esta hipótese é exatamente a de ser estranho que esta variante fosse mais letal. O segredo para a replicação do vírus é infetar o maior número de pessoas possível durante o mais longo período de tempo. Se o vírus matar os hospedeiros, deixa de ser transmitido na comunidade e também ele desaparecerá.

A mesma incerteza científica gira em torno do debate sobre a duração do intervalo de tempo em que um hospedeiro com a variante britânica permanece infeccioso — outro assunto abordado por Angela Merkel. Um estudo da Universidade de Harvard sugere que esse intervalo de tempo é maior em comparação com os infetados com outras variantes. Mas o estudo tem limitações: o número de participantes é muito pequeno (foi baseado em 65 voluntários) e não é representativo da generalidade da população (todos eles eram atletas na Associação Nacional de Basquetebol norte-americana, a NBA), colocando reservas à interpretação dos dados.

A comunicação de Merkel

São detalhes que não são ignorados na estratégia de comunicação de Angela Merkel — cientista de formação —, quando quer transmitir uma mensagem mais incisiva. No Natal, no parlamento, por exemplo, disse sem rodeios e de modo emotivo (chegou a chorar) que lamentava as regras apertadas que ia impor na época festiva, mas que elas eram imperativas. “Se tivermos contacto com muitas pessoas antes do Natal e, posteriormente, acabar por ser a última celebração com os avós, certamente teremos sido negligentes e não deveríamos fazer isso”, declarou. “Lamento, do fundo do meu coração, mas se o preço a pagar é 590 mortes por dia, então isso, na minha opinião, não é aceitável“.

Mesmo sem a benevolência natalícia, a Alemanha registou um pico de 1.734 mortes por Covid-19 a 19 de janeiro. A situação foi mais controlada a partir daí, mas o país nunca deixou de registar centenas de mortes quase todos os dias. Esta quarta-feira, as autoridades de saúde anunciaram apenas 53 óbitos. Mas na terça tinham sido perto de 250.

O discurso de Merkel no Natal é um momento que, para Robert Roncón, médico intensivista do Hospital São João, simboliza um exemplo da boa comunicação da pandemia. Questionado sobre os avanços e recuos de Angela Merkel sobre a paralisação na Páscoa, o médico que não vê neste episódio uma erro de comunicação. Só um erro político.