Avião fretado, um muro de seguranças e o protesto que marcou o dia último dia de campanha. Como funciona a máquina por detrás de Macron

As vozes dos apoiantes, que se vão aglomerando junto ao palco, vão afinando. Há bandeiras no ar, alguns vestem camisolas de apoio à campanha e ensaiam cânticos, por vezes a duas vozes: “Emmanuel”, gritam uns; “Macron”, respondem outros. Depois, juntos, gritam: “Est un, et deux et plus 50”, num apelo à vitória no momento da contagem dos boletins de votos. Grande parte destes apoiantes não são desta cidade, mas acompanham Macron na derradeira ação de campanha.

O palco está montado por baixo de uma estrutura em ferro e madeira que serve de abrigo ao mercado de sábado nesta cidade medieval do departamento de Loc, com cerca de 10 mil habitantes. Esta é uma zona rural, marcada pela indústria e que à frente do poder tem um histórico socialista. A câmara é do Partido Socialista há décadas mas, na primeira volta destas Presidenciais, a maior parte votou no En Marche! de Macron. Um cenário bem diferente e a cerca de 500 quilómetros de Saint Denis, na zona a norte de Paris, onde no dia anterior o candidato marcou presença para anunciar um projeto de renovação urbanística. E não foi por acaso. Ali, numa zona urbana da capital, a maioria votou em Mélenchon, na primeira volta. O candidato do França Insubmissa, da extrema-esquerda francesa, foi o terceiro mais votado e ficou a uns curtos 400 mil votos de Le Pen. Em Figeac, neste último dia de campanha, Macron quer mostrar que não esquece, também, a ruralidade do país.