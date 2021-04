É no número 22 da Praça D. Filipa de Lencastre, no Porto, que há 10 anos mora o ateliê de Ayres Gonçalo, um dos mais jovens alfaiates da cidade. Aprendeu tudo o que sabe sobre corte e costura com o avô, com quem começou a trabalhar com apenas 16 anos. “Via os tecidos a chegarem e dois ou três dias depois tinham-se transformado numa peça para vestir. Construíam tudo com as próprias mãos ali à minha frente, era fantástico.”

Motivado pela vontade de aprofundar o ofício, e perante a inexistência de oferta no país, partiu para Madrid para estudar. Trabalhou em Savile Row, a famosa rua londrina onde em cada porta encontramos uma alfaiataria, e foi lá que, em 2009, teve a oportunidade de fazer um fato à medida para o príncipe Carlos. “Lembro-me que estava muito nervoso, mas ele foi muito simpático e acessível, acredito que quanto mais importantes as pessoas são, mais simpáticas e simples se tornam.”

O jovem alfaiate ainda passou por Nova Iorque e Hong Kong, mas foi numa das muitas viagens de avião que decidiu regressar a Portugal definitivamente. “Foi no ar que comecei a desenhar o meu website, escolhi a música e escrevi o texto de apresentação. Voltei com a ideia de abrir um espaço em Lisboa, mas quando chego ao Porto tenho um amigo que se vai casar e pediu-me para lhe fazer o fato.”

Instalou-se numa sala pincelada de verde escuro e muita madeira, com uma vista privilegiada sobre o Porto, e é la que, entre tesouras, giz, amostras de tecidos e fitas métricas, faz fatos e camisas à medida para noivos, empresários estrangeiros e algumas figuras públicas. Ayres Gonçalo fez do casaco trespasse com apenas um botão e dos forros coloridos e com padrões a sua imagem de marca, criou uma coleção de sapatos portugueses e recentemente fundou a Pazzi, uma marca de camisas iguais para pais e filhos.

Habituado a visitar clientes pelo mundo, com a pandemia viu voos a serem cancelados, casamentos adiados e a sua produção a reduzir 20%. “Este sobretudo era para ter sido entregue ao cliente na Suíça em março, mas ainda está aqui pendurado”, explica. Otimista, exigente e provocador, Ayres lamenta que a sua profissão continue em vias de extinção e acusa os mais velhos de não se modernizarem. “Os alfaiates nunca se interessaram em dar formação porque estavam bem, tinham as suas costureiras, os seus clientes fiéis e não quiseram saber das gerações que vieram a seguir. Não se modernizaram, estão agarrados as técnicas que aprenderam há 50 anos e os jovens hoje querem uma coisa completamente diferente.”

A partir de maio, dará aulas de alfaiataria na Escola de Moda do Porto e espera assim que o ofício não desapareça. Acredita que vai trabalhar até morrer, mas antes de arrumar as tesouras e guardar as linhas gostava de vestir um James Bond, “de preferência o ator Pierce Brosnan”.