Este memorando em específico levou o MP a acreditar que Azeredo Lopes sabia que, paralelamente à investigação da PJ — a quem tinha sido atribuída a competência para investigar —, decorria uma investigação ilegal da PJM. Isto porque, segundo a acusação, o ex-ministro não se encontrava no gabinete quanto Luís Vieira e Vasco Brazão ali se dirigiram para entregar os documentos e, por isso, o seu Chefe de Gabinete tirou fotografias e enviou-os por Whatsapp a Azeredo Lopes. Depois de receber os documentos, o Chefe de Gabinete terá ligado ao arguido a informar da presença dos outros dois arguidos e a transmitiu o essencial do memorando e da chamada “fita do tempo”.

Azeredo Lopes considera, porém, que não há “qualquer prova credível ou até não credível” que mostre que sabia do plano da PJM. Desde logo, afirma que “não se recorda de ter recebido os referidos documentos”, embora se lembre da conversa com o seu Chefe do Gabinete. No requerimento, acusa o MP de, na impossibilidade de conseguir “demonstrar” a relevância do memorando, “transforma em questão central, decisiva, ter o arguido recebido, ou não, aquela página e pouco”. Admitindo que “não sabe” se recebeu os documentos, frisa que os “procurou no processo e respetivos apensos e não encontra, nem prova de que os tenha recebido nem que os tenha lido”.

Qual era o conteúdo dos documentos? A defesa garante que o conteúdo não pode levar o MP a concluir que Azeredo Lopes sabia do plano da PJM, sobretudo se lido naquele momento, com os dados que eram conhecidos — e não agora, que o alegado plano de encobrimento foi exposto. O RAI insiste, por isso, que aquele memorando, lido “no contexto de outubro de 2017”, não faria “pressupor que, naquele documento, se revelava um ilícito criminal”. “Não faz sentido se o referido documento for encadeado na sequência temporal criada pela acusação”, argumenta, considerando que “a acusação manifesta qualidades de adivinhação que se desconhecem nos agentes dos órgãos do Estado e até agora julgava não serem método juridicamente admissível”.