O lenço que tapa o cabelo e prende no pescoço com um nó, a saia grossa colocada por cima de umas calças, as botas que denunciam longas temporadas de trabalho no campo e as rugas que traçam uma geração de memórias compõem a ideia idílica de uma camponesa da era soviética — todos os traços de uma época desenhada pelo império soviético estão reunidos nesta descrição. Anna Ivanovna dá corpo a esta imagem e rapidamente deu forma a um modelo de propaganda russo, incontrolável, e que, sabe-se agora, nem seria do seu conhecimento — a idosa diz nem sequer apoiar a guerra, como contou ao jornal BBC esta terça-feira.

A história de Anna Ivanovna mostra o sentido de oportunidade da esmagadora máquina de propaganda de Putin e que aquilo que os vídeos sugerem podem não passar disso mesmo, de sugestões com várias interpretações possíveis. Anna Ivanovna começou a ser conhecida por Babushka Z — Babushka significa avó em russo e o símbolo Z está associado à ofensiva militar russa depois de, por exemplo, ter surgido pintada nos tanques do Kremlin. A figura da sexagenária começou a aparecer em cartazes pró-Rússia imediatamente depois de ter sido divulgado, através do Telegram, um vídeo onde a mulher de 69 anos era a figura principal, juntamente com a bandeira da União Soviética que segurava na mão.

