Badajoz. A última paragem para quem foge da guerra antes de chegar a Portugal

O percurso mais comum “começa na Polónia, passa pela Alemanha, França, Barcelona, Madrid, Badajoz e o último destino é Lisboa”, explica a responsável da Cruz Vermelha. Tatyana Hurova passou exatamente por estes países e cidades em pouco mais de uma semana. Saiu de Mykolaiv, perto de Odessa, uma região portuária no sul da Ucrânia, no dia 15 de março e entrou no comboio para Portugal no dia 24.

Esta mulher de 49 anos sabe poucas palavras em inglês e nenhuma em português, mas tem um amigo de escola que está há mais de 20 anos em Portugal. “Ele fala muito, muito bem português e vai ajudar-nos”, vai explicando Tatyana, depois de gravar a sua voz para que o telemóvel possa traduzir para português o que está a dizer em ucraniano. As aplicações para tradução instantânea de voz ou de texto são usadas constantemente por quem passa por ali, já que poucos falam inglês e ninguém domina a língua portuguesa. Mesmo através de uma aplicação, Tatyana fala da esperança que tem em regressar à Ucrânia com as suas duas filhas, Yullia Kravchenko, de 14 anos, e Hanna Hurova, de 20 anos, e com a pequena cadela Nikole, que mesmo tendo uma capa impermeável, treme com o frio que se sente em Badajoz. A convicção que tem neste momento é a de que possa ficar pouco tempo em Portugal.

O meu pai é russo, nós falamos russo em casa. Muitas pessoas falam russo na minha cidade. Temos um povo pacífico que está a ser bombardeado descaradamente, sob o pretexto de que estão a fazer uma coisa boa. A minha cidade está a ser bombardeada com muita força.”

Enquanto esta mãe fala, a filha mais velha passa por ela com pressa. Leva uma taça de comida nas mãos. “Ela está chateada, estão as duas muito deprimidas desde que saíram da Ucrânia”, vai contando. E a filha mais nova aproxima-se da mãe, pega na cadela que ladra desde que chegou a Badajoz, coloca-a no colo e protege-a com o seu casaco. Ao contrário daquilo que aconteceu com o homem da família de sete pessoas que também vai para Lisboa, o pai destas jovens foi obrigado a ficar na Ucrânia, para integrar as forças militares ucranianas e lutar contra as tropas do Kremlin.