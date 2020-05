Começam por desviar a mesa de vidro e as quatro cadeiras para junto da janela com vista para Monsanto, em Lisboa, e colocam um tapete no centro da sala. É ali que treinam, à vez ou juntos, ao lado do sofá e em frente à televisão. Na parede atrás da TV está uma mão cheia de quadros com fotografias do casal e de Inês, tiradas pelo namorado João, apaixonado pela fotografia.

“Nunca imaginámos estar numa situação destas em que estamos a treinar em casa e a tentar, dentro das limitações, fazer as mesmas coisas que fazemos na Companhia”, desabafa Inês enquanto calça, sentada no chão, as suas pontas.

O treino, quando não é feito em conjunto, tem de ser cumprido de forma individual. Escolhem entre si quem faz e o quê primeiro, enquanto o outro membro do casal observa e dá algumas indicações. Naquela sala, ao contrário da sala de Frederico, não há espelhos e só assim é possível perceber o que está a ser bem ou mal feito.