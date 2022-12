Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

O camelo é tudo menos apenas um animal no Qatar e nos países do Golfo Pérsico. Aliás, como em quase tudo o que possa ter uma competição pelo meio, fica colocado num autêntico pedestal sempre com o pensamento de ser melhor do que os outros. Venerado enquanto aquilo que foi como meio de subsistência e ainda é como meio de transporte, tudo pode ser avaliado num camelo. Literalmente. Inclusivamente a sua beleza, entre as pernas finas e esguias, que a qualquer momento parece que se vão desmontar mas aguentam bem mais peso do que se poderia pensar, e a parte da boca que se transforma talvez na maior distinção entre todos. E foi assim que, num concurso de beleza, com a participação de concorrentes não só do Qatar mas também de outros países do Golfo Pérsico e não só, decorreu o Campeonato do Mundo de Mzayen.

No dia em que Portugal perdeu com a Coreia do Sul no Estádio Cidade da Educação, Nazaa’a terminava o que foi uma lição a todos os outros e saía deste particular Mundial com a glória de grande figura depois de ter vencido o principal prémio em discussão de camelo mais bonito em prova com um prémio de 200.000 reais, o equivalente a cerca de 50.000 euros. Os tratadores que tiveram também esse mérito de cuidarem do animal para o sucesso não foram referidos, mas o seu proprietário, Hamad Jaber Al Athba, líder do Qatar Camel Mzayen, foi nomeado nessa condição e mostrou-se muito orgulhoso por uma competição que é bem mais do que parece: depois do escândalo na Arábia Saudita no ano passado, com a desqualificação de quase 150 participantes (os camelos, entenda-se), por terem botox nos lábios e liftings faciais, tudo é analisado de forma minuciosa.

O que é então avaliado? Como em tudo o que envolve camelos aqui, depende da categoria, da idade e do sexo. Neste caso, e olhando para aquela que era a principal distinção deste Mundial paralelo, aquilo que é avaliado nos camelos Maghateer passa pela proporcionalidade do seu corpo, da cabeça (incluindo formato da boca) e a localização e forma das orelhas. São milhões de reais locais envolvidos neste tipo de concursos onde o dinheiro até acaba por ser o menos perante a questão de estatuto que anda sempre à frente de tudo. E como tudo acontece em Al Shahaniya (ou Ash-Shahaniyah), localidade que fazia parte de Al Rayyan mas que depois se tornou um município independente e que fica muito perto do hotel onde a equipa de Portugal está a estagiar.

