Bandeiras na cara e avisos sobre os riscos do nacionalismo. O Parlamento voltou e está diferente

O regresso do Parlamento é um dia de novos deputados perdidos em corredores e a entrarem nas portas erradas. É feito de reencontros mais ou menos breves, como o de Fernando Medina (PS), que entrou esta terça-feira para sair amanhã como ministro das Finanças. E de um novo desenho das bancadas, o que suscita estranheza inicial e, neste caso concreto, muitos avisos e picardia no final.

Os deputados do Chega entraram no plenário ao mesmo tempo e todos com uma máscara de proteção individual com a bandeira de Portugal estampada. Um statement para o qual o novo presidente da Assembleia da República já vinha preparado para responder. A partir da intervenção de Augusto Santos Silva — por uma maioria que foi além do PS mas ainda assim mais curta do que a última que se juntou por Ferro Rodrigues — o debate prosseguiu centrado no partido de André Ventura.

Foi o Parlamento a reagir ao partido que mais cresceu nas legislativas (passou de um deputado apenas para 12) e os restantes partidos a tentarem definir os limites do que se vai passar daqui para a frente. Incluindo com avisos sobre a outra novidade que as eleições trouxeram: a maioria absoluta do PS, que pode trazer a tentação de “abusos” e por isso precisa de ser vigiada no Parlamento (palavras do PCP) e obriga o PS a fazer reformas a sério (PSD).

Serão mais de quatro anos de uma legislatura anormalmente longa (a organização das sessões legislativas atira o seu término para outubro de 2026, daqui a quatro anos e sete meses) e com a maior mudança a que o país já assistiu no tempo de democracia (surgiram dois novos grupos parlamentares). O dia um deu um sinal do que aí virá.

Os recados do novo Presidente…

Saiu como ministro dos Negócios Estrangeiros a ser aplaudido pela direita nos últimos debates parlamentares (sobre a invasão da Ucrânia) e entrou como presidente da Assembleia da República nesse mesmo registo. Augusto Santos Silva foi eleito e subiu à Mesa da Assembleia da República para tomar o seu novo posto debaixo do aplauso da maioria socialista que foi decisiva para a sua eleição — teve 156 votos a favor, 63 brancos e 11 nulos, o que mostra que recolheu votos além do PS (que tem 120 deputados). Foram menos votos do que o seu antecessor no cargo, Eduardo Ferro Rodrigues conseguiu na última vez que foi eleito, em 2019, mas começa mais consensual com um discurso contra os nacionalismos e o populismo.