Uma equação com dois fatores: empurrão (do país de origem) e puxão (de um futuro país de acolhimento). É assim que Barbara Keys, historiadora especializada nos Jogos Olímpicos e nas questões humanitárias que os envolvem, define os casos de atletas que aproveitam este evento mundial para escaparem dos seus países.

A história da bielorrussa Krystsina Tsimanouskaya — que pediu para ficar em Tóquio depois de o seu país ter exigido que regressasse, após uma crítica pública que fez no Instagram — colocou o tema novamente em cima da mesa nestes Jogos Olímpicos. Tsimanouskaya acabou por obter asilo político da Polónia e não regressará à Bielorrússia. Mas o caso mediático da corredora foi praticamente único nestes Jogos (tirando o de um halterofilista do Uganda que, no entanto, rapidamente foi encontrado e devolvido ao seu país).

Uma realidade que, para a autora de The Ideals of Global Sport: From Peace to Human Rights, tem muito a ver com o facto de a Covid-19 ter obrigado os atletas a estarem numa bolha e a não poderem contactar com o fator “puxão” em Tóquio. “Os atletas precisam de sentir que vão ser bem-recebidos ou ter algum tipo de ligação humana com outras pessoas que estejam no país para onde vão. E o lado do ‘puxão’ nesta equação da fuga não estava lá desta vez. Provavelmente, se as coisas estivessem normais, teríamos visto muito mais fugas nestes Jogos Olímpicos”, sentencia a professora de História da Universidade de Durham.

O número de atletas que, ao longo da História, usaram os Jogos Olímpicos para fugirem dos seus países é desconhecido. O Comité Olímpico Internacional (COI) recusa-se a fazer essa contabilização, para evitar imiscuir-se em política e ofender algum dos seus países-membros. Para Barbara Keys, essa tentativa de manter a política à distância é “um mito”. A académica aponta o dedo ao organismo, que considera ser cúmplice de algumas violações de direitos humanos: “Um dos exemplos mais flagrantes de que o COI faz ouvidos de mercador neste assunto é o facto de que o filho de Saddam Hussein, Uday Hussein, foi líder do comité iraquiano durante anos e mandava torturar e matar atletas que ele achasse que tinham ficado aquém”.

Certo é que histórias de atletas que aproveitaram os Jogos para fugir não faltam. A grande maioria durante a Guerra Fria, é claro, onde Keys destaca o caso da treinadora de ginástica checoslovaca Marie Provaznikova, a primeira a fazê-lo nuns Olímpicos (Londres, 1948), e o dos jogadores de pólo aquático húngaros que protagonizaram o famoso jogo “Sangue na Água”, contra os soviéticos (Melbourne, 1956). Mais recentemente, contudo, são mais os casos de atletas que simplesmente “desaparecem” — acabando mais tarde por se saber que pediram asilo, como os cinco pugilistas dos Camarões que o fizeram nos Jogos de Londres em 2012.

Pelo meio, uma certeza: durante a Guerra Fria, desenvolveu-se uma indústria quase secreta de agentes do KGB que tentavam impedir atletas de escapar e norte-americanos que tentavam atraí-los. Hoje em dia, a única semelhança está na anacrónica Coreia do Norte: a sua estratégia de ameaçar os atletas de repressão sobre as suas famílias tem resultado e impedido qualquer tipo de fuga. Pelo menos até à data.

O caso de Krystsina Tsimanouskaya deu muito nas vistas nestes Jogos Olímpicos. E, contudo, está longe de ser uma novidade: ainda em 2012, em Londres, tivemos atletas dos Camarões que desapareceram e pediram asilo mais tarde. Porque razão acha que este caso agora teve tanta atenção mediática?

Diria que há três fatores para isso. O primeiro são as redes sociais, porque tudo começou com um vídeo muito dramático que ela colocou no Instagram. O segundo fator é que a própria história em si é dramática: ela estava no aeroporto, a questionar-se se devia embarcar ou não e a pedir ajuda, tudo isto parecia quase um rapto. Portanto é um caso muito mais dramático do que a decisão de uma pessoa simplesmente não regressar a casa. O terceiro fator é que a Bielorrússia já está há muito destacada nas notícias, sobretudo com o caso do avião desviado. Portanto estas três coisas tornaram esta história especialmente forte.

E o que acha da posição do Comité Olímpico Internacional (COI), que decidiu ter um responsável com a atleta e garantiu que a protegeria se não quisesse embarcar? É uma posição rara de um órgão que normalmente não se quer meter em política…

Acho que também foi um fator para isto ter tanta atenção. Tem razão, o COI não costuma querer envolver-se em nada que seja abertamente político. Como em todas as questões que estão relacionadas com direitos humanos, geralmente eles apenas se envolvem porque são obrigados, não porque queiram fazê-lo.