Antes mesmo de os bares terem recebido ordem para reabrir em Israel, no início de março, Ilan Ejzykowicz, com a segunda dose da vacina da Pfizer tomada desde 21 de janeiro, encontrou-se na rua com um grupo de amigos, todos devidamente vacinados, pela primeira vez depois de longos meses. À falta de cerveja fresca, brindaram com a garrafa de ginja de Óbidos que o brasileiro, de 32 anos e a viver em Tel Aviv, ainda guardava da última visita a Portugal, em 2019. “Só não tínhamos copos de chocolate”, recorda o guia turístico ao Observador, ao telefone e à porta de um dos centros comerciais da segunda maior cidade israelita — terminado o terceiro confinamento, e com metade da população vacinada contra a Covid-19, Tel Aviv está a funcionar em pleno.

Desde que a campanha de vacinação arrancou em Israel, no dia 19 de dezembro de 2020, e até ao passado dia 17 de março, 5,15 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose da vacina da Pfizer, sendo que 4,4 milhões já completaram a segunda também. Isto num país de 9,29 milhões de habitantes, onde cerca de 2,5 milhões têm menos de 14 anos e por isso não estão sequer aconselhados a tomar a vacina. Com os números de infeções, internamentos e mortes a baixar de forma drástica — segundo um estudo publicado no final de fevereiro no New England Journal of Medicine a vacinação reduziu em 94% os casos no país —, Israel, que no outono esteve entre os piores países do mundo, é agora o primeiro a ensaiar um regresso à vida normal. Nas contas totais da pandemia, o país já teve 825.562 infetados — 6.069 pessoas morreram, mais de 798 mil já foram dadas como recuperadas. Neste momento, o índice de transmissão estabilizou nos 0,7.

“As pessoas andam às compras, muitas com os filhos, está tudo muito próximo do que era antes, a única diferença é a máscara, que ainda é obrigatória na rua e nos espaços públicos. Os autocarros já voltaram a ficar cheios e as lojas e os parques também”, descreve Ilan Ejzykowicz, que antes da pandemia morava sozinho em Jerusalém mas que entretanto, sem turistas para guiar, achou por bem voltar a morar com os pais, em Holon, nos arredores da segunda maior cidade do país. Agora, um ano depois, começa finalmente a ver a luz ao fundo do túnel e a pensar em voltar a morar sozinho.

[Veja o vídeo da vida noturna em Tel Aviv]

A mãe, de 63 anos e funcionária num jardim de infância, já voltou ao trabalho. O pai, de 67, que trabalha no Aeroporto Internacional Ben Gurion e, desde que as fronteiras fecharam, a 24 de janeiro, tem estado em casa, recebeu esta quinta-feira um telefonema a avisar que a partir do início da próxima semana tem de se apresentar ao serviço. “Parece que o aeroporto, que já estava aberto, vai começar a ter mais movimento. No domingo, que é dia útil, já vai trabalhar. Aqui reclamamos dos domingos, não das segundas-feiras”, graceja o brasileiro, do Rio de Janeiro, que conseguiu receber a primeira dose da vacina no primeiro dia do ano porque tinha uma viagem marcada para o Brasil, que acabou por não acontecer.

Agora todas as pessoas a partir dos 16 anos podem ser vacinadas e receber o green pass que funciona como um passaporte para o regresso à vida normal (já lá iremos), mas na altura não seria bem assim — a vacinação foi feita por fases, a começar nos mais idosos. O que sempre houve foi a possibilidade, no final de cada dia, de receber as doses excedentes que, uma vez descongeladas, ou eram administradas a quem aparecesse ou deitadas para o lixo, explica o brasileiro. “Muitas pessoas não tinham conhecimento disso ou não tinham tempo para esperar e não foram vacinadas tão cedo, mas eu sempre partilhei e sempre estimulei os meus amigos a vacinarem-se: quanto mais depressa toda a gente se vacinar, mais rapidamente voltamos ao normal.”