“A partir de agora podem ir dormir”. É conselho pouco comum às 12h30, exceto quando o dia nada tem de comum, ou melhor, quando as noites anteriores são em tudo atípicas. Falta meia hora para entregar o Orçamento do Estado para 2023 e Fernando Medina vai até aos funcionários da Direção-geral do Orçamento (DGO) para receber o envelope com as famosas pen drives que marcarão o palco político nas próximas horas. Treze megabytes de dados, duas semanas de sprint final e poucas horas de sono nos serviços que tratam do Orçamento. Daí a tirada do ministro das Finanças: era tempo de dar algum descanso.

É o primeiro Orçamento pelo qual Medina responde de fio a pavio. Não evidencia grande nervosismo, embora se note aqui e ali. Em mangas de camisa, faz os últimos acertos no gabinete, revê quadros, remexe nas folhas dispostas em pequenas pilhas por onde há espaço livre nas mesas do seu gabinete. Pede mais umas tabelas para ter consigo no momento da apresentação marcada para as 15 horas, ali mesmo no Ministério das Finanças e reclama por causa das “folhas enrodilhadas” — assumiria, em conversa com o Observador, que só respirou de alívio no domingo à tarde, quando a máquina que faz a computação acabou de correr os dados pela última vez — e fossem todos os problemas possíveis os informáticos.

Numa parede do gabinete de Medina existe um Júlio Pomar, noutra um dos da série “Menina e o cão” de Paula Rego. Entre elas, o ministro a pintar o quadro dos últimos meses e dos que se seguem. Não usa tons tão negros como aqueles com que outros o pintam. Medina sai apoiado em duas bases que garante ter seguras perante a imprevisibilidade que o próximo ano carrega: a “monitorização” que se orgulha de ter feito de forma “constante” da economia nacional e os dados do IGCP sobre os juros da dívida.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.