Outubro de 2020: a pandemia do novo coronavírus faz desta ModaLisboa uma edição histórica. Com todos os desfiles a acontecerem na rua — mais de 20 distribuídos por quatro dias –, uma assistência reduzida a um máximo de 200 pessoas, para as quais usar máscara não é facultativo mesmo estando ao ar livre, a transmissão de todos os conteúdos em canal digital e uma dispersão estratégica dos diferentes palcos do evento pelo Parque Eduardo VII, o evento, que conta com quase 30 anos de história, vê-se alinhado com as grandes plataformas internacionais.

Em Nova Iorque e Londres, mas sobretudo em Milão e Paris, vimos o engenho e a criatividade serem postos ao serviço de um setor que quer prosseguir a todo o custo. O poder do livestreaming não anulou a magia das locations. Foram montados cenários e escolhidas paisagens soberbas — do rooftop de Manhattan ao palácio renascentista italiano, passando pelo encantador bosque inglês.

Em Lisboa, moda e cidade compõem agora um postal único. Depois da Linha d’Água e do Jardim Amália Rodrigues, esperam-se desfiles na Estufa Fria, no miradouro do parque e no Jardim Carlos Lopes, já bem mais perto do quartel-general, onde centenas de pessoas (ainda que o número também tenha sido reduzido) trabalham para que o evento seja possível. Algumas permaneceram incrédulas até às vésperas, a achar que pôr a fashion week de pé não seria possível em condições tão adversas, outras respiram de alívio com um teste negativo na mão.