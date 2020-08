Se para o Benfica os bávaros funcionam como exemplo a nível de abertura do capital social sem perder a maioria, para outros clubes portugueses, como o Sporting, é também paradigma a outros dois níveis. Durante a última campanha, João Benedito, antigo capitão do futsal verde e branco que teve menos votos mas mais votantes do que Frederico Varandas, deslocou-se a Munique para reunir com Karl-Heinz Rummenigge, presidente executivo do Bayern, onde reuniu durante duas horas para perceber a estrutura em funcionamento que assenta nos antigos atletas profissionais – uma ideia nunca antes vigente em Alvalade defendida por Benedito, que contava na sua lista com Ricardo Andorinho, Pedro Miguel Moura, André Cruz ou Peter Schmeichel. Depois, o modelo de governance: um grupo de sócios onde se inclui o antigo ministro Miguel Poiares Maduro enviou recentemente a Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral dos leões, uma proposta de alteração estatutária que visava enveredar por um segundo modelo de SAD também previsto no Código das Sociedades Comerciais e que contempla um Conselho Geral e de Supervisão liderado pelo presidente que depois nomeia os administradores executivos da sociedade.

Entre estrutura acionista, modelo de governação e perfis de dirigentes, só em Portugal o Bayern é um exemplo para mais do que um clube. Mas essa ideia não se cinge apenas à realidade nacional. Pela história, pela identidade, pelas próprias idiossincrasias, Real Madrid, Barcelona, Manchester United ou Juventus terão de seguir o seu caminho e reinventarem-se de acordo com o próprio ADN para fugir à queda dos clubes tradicionais no plano europeu perante o advento de fenómenos como PSG ou City. No caso dos germânicos, existe um plano traçado que coloca o modelo, o projeto e as pessoas acima de qualquer investimento estrangeiro ou novo conjunto milionário. Não ganha sempre (pelo menos na Europa, porque na Bundesliga leva oito títulos seguidos e 14 dos 20 este século), fica mais perto.

Adaptando um célebre anúncio televisivo, o Bayern é provavelmente o melhor clube do mundo. Olhando para o que se passou esta época e para o que se seguirá no futuro, o Bayern é de certeza o melhor clube do mundo.

A Aktiengesellschaft que mudou de vez a gestão do clube no novo século

Aproveitando a construção do Allianz Arena, um dos recintos que recebeu o Campeonato do Mundo de 2006 (e que mostra bem a saúde dos bávaros mas já lá vamos a essa parte), o Bayern fez aquilo que os clubes portugueses, entre outros, falharam: evoluiu a todos os níveis. E foi nesse momento, enquanto ia sendo montado o primeiro estádio no mundo com capacidade para mudar na totalidade de cor durante a noite, que a sociedade deu o grande passo para aquilo que é hoje, tendo no centro das decisões alguns dos líderes mais influentes do país que por sua vez nomeiam para a parte executiva aqueles que consideram ser os melhores para cada área de trabalho existente.