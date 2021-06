João Moreira Rato liderou o regresso de Portugal aos mercados à saída da crise da dívida, numa altura em que, para os investidores, fazer uma aposta nas obrigações portuguesas podia valer despedimento. Aliás, sobretudo no início, em 2012, “não era tanto uma questão de convencer os investidores a comprarem dívida portuguesa – mais do que isso, era convencê-los a não vender a que já tinham”, recorda o ex-presidente do IGCP.

Em entrevista exclusiva ao Observador, Moreira Rato fala sobre o livro que acaba de publicar, sobre como Portugal “navegou” o pós-crise financeira, que está repleto de histórias sobre os bastidores do regresso aos mercados. Contam-se os inúmeros pequenos-almoços com investidores, que perguntavam ao presidente do IGCP se a mãe dele andava a ir a muitas manifestações e, também, se os seus filhos, depois de estudarem, ficariam a trabalhar em Portugal. E até a vez em que João Moreira Rato achou que teria de agarrar a sua colega Cristina Casalinho (depois, sua sucessora no IGCP) enquanto ambos ouviam, cada vez mais irritados, um responsável de uma agência de rating que estava a falar “com preconceito” sobre Portugal.

Hoje, Moreira Rato é presidente do conselho de administração do Banco CTT, mas não exclui assumir novamente responsabilidades de “serviço público” – ainda que só nas “condições certas, caso contrário é um pesadelo, como o Dom Quixote a lutar contra os moinhos de vento”. O economista diz que parece haver em Portugal uma indisponibilidade para fazer o diagnóstico completo das razões pelas quais o país não cresce mais.

A culpa, diz Moreira Rato, é das “distorções” que há muito tolhem a produtividade da economia – “distorções” essas que os milhões do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), aprovado formalmente há poucos dias, podem agravar ainda mais. Há demasiado Estado no PRR, defende Moreira Rato, e por isso o economista receia que a “bazuca” europeia possa ter um efeito “pernicioso”, descrito nos livros de Economia como a “Doença Holandesa” – isto é, um bom desenvolvimento que, depois, acaba por levar as economias à ruína.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

E mesmo não querendo alongar-se muito sobre o Novo Banco (do qual foi o primeiro administrador-financeiro, por poucas semanas), não deixa de comentar a polémica dos bónus pagos (em anos de prejuízos) à administração do banco, liderada por António Ramalho.

O livro The European Debt Crisis: How Portugal Navigated the post-2008 Financial Crisis está disponível em formato físico e versão eletrónica em sites como a Amazon espanhola.

Calma nos mercados, graças ao BCE. Mas Portugal “não tem autonomia”

Hoje vivemos numa era completamente diferente do que existia quando estava no IGCP. Agora temos um banco central muito agressivo nos estímulos, muito presente nos mercados com a compra de dívida – os mercados estão um pouco anestesiados. Quanto é que isto pode durar?

A questão que se põe é uma questão de autonomia. Na situação em que estamos não temos autonomia – estamos dependentes de terceiros. Estamos dependentes do BCE para comprar as nossas obrigações onde, na verdade, estamos no mesmo barco que países que têm um peso muito importante na Europa, como França, por exemplo, que também tem os seus problemas.

Qual é o grande risco que existe, nessa perspetiva?

É que as taxas começarem a subir, impulsionadas por perspetivas de inflação mais elevada. Já se está a ver isso a acontecer nos EUA, arrastando também a Europa. Aí, a situação pode tornar-se mais tensa, porque se houver uma altura em que as taxas começam a subir, se se gera pressão para se diminuírem as compras do BCE e nós temos de colocar a nossa dívida (e temos muita para colocar), facilmente as taxas podem subir de forma significativa.

Portugal não seria o único afetado por isso, mas o que é que torna a situação do país mais específica, mais singular, aos olhos dos investidores?

O grande mistério de Portugal, que é específico do nosso caso, é que no nível de desenvolvimento que temos é difícil entender porque é que não crescemos mais. Todos os anos formamos melhores alunos, temos melhor capital humano, mas isso não se vê no aumento da produtividade. Temos uma economia muito rígida, pouco flexível e a política monetária que temos atualmente permite que se evite pensar em alguns problemas fundamentais e pensar-se mais estrategicamente e a prazo.

Porque é que acha que a economia não cresce mais?

Porque a economia está cheia de distorções. É um problema termos tanta dívida acumulada e tão pouca capacidade de crescimento. É uma situação muito perigosa – é a mesma situação que nos levou ao que se passou em 2011. Temos em Portugal muitos setores em que diferentes empresas do mesmo setor têm índices de produtividade muito distintos, e isso é muito estranho.

Onde é que estão as distorções, na sua ótica?

Muitas delas já existiam antes da crise de 2008 [internacional, 2011 em Portugal] e têm a ver com o investimento que existe em setores de atividade com produtividades baixas. Investimentos que são feitos por razões que não são puramente economico-financeiras. Interferências políticas… Escolhas do Estado… Distorções no sistema financeiro, com alguns bancos que evitam tomar perdas de capital e, portanto, mantêm empresas zombies a funcionar… Essas empresas zombies, depois, estão em setores de atividade em que, por causa do financiamento dos bancos, acabam por conseguir sobreviver quando há empresas melhores que, por causa dessa distorção, não conseguem realizar esse diferencial de qualidade. É desse tipo de distorções de que estou a falar.

"Devíamos ter reduzido mais a dívida. A crise do Covid demonstrou-o" ↓ Mostrar ↑ Esconder “A crise da Covid-19 fez com que nós nos deparássemos, de frente, com a nossa pouca capacidade orçamental. E essa pouca capacidade orçamental está relacionada com o facto de termos reduzido a dívida menos do que podíamos ter reduzido”, afirma João Moreira Rato, acrescentando que “é para precaver o risco de crises como esta que as coisas se fazem [a redução da dívida]”. Por outro lado, o ex-líder do IGCP defende que “devíamos ter aproveitado – e devíamos estar a aproveitar – para emitir dívida com maturidades mais longas”. “Se olharmos para nossa estrutura de reembolsos, não há razão nenhuma para não termos alargado mais as maturidades – a maior parte dos emitentes soberanos europeus fizeram isso, nós só fizemos uma emissão mais longa”, lamenta. Isso significava garantir custos de financiamento mais baixos para os nossos filhos ou netos mas suportar, agora, um pagamento mais caro, porque a dívida com prazo maior acarreta, normalmente, juros mais elevados. E, “além disso, significava que teríamos mais margem de manobra nos próximos 10 ou 15 anos, porque teríamos reembolsos mais leves do que temos. “Não teríamos de financiar montantes tão elevados. Nós só não fizemos isso, em Portugal, por causa de preocupações orçamentais anuais, de curto prazo. Porque se fizéssemos isso teríamos um pouco mais a pagar, anualmente, em juros – embora esses custos pudessem ser vistos como um investimento, como expliquei – e isso pressionaria os orçamentos no curto prazo”, analisa.

A “bazuca” europeia. O risco é “concentrar muitos recursos em setores que não têm futuro nenhum”

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), aprovado há poucos dias, pode ser útil nesse aspeto?

O PRR, mais uma vez, é um investimento enorme feito no país mas em setores cuja escolha depende de decisores políticos que não têm obrigatoriamente em consideração critérios puramente financeiros. A partir daí, cria-se uma situação perigosa em que se podem concentrar muitos recursos em setores que não têm futuro nenhum. São setores que vão receber muito investimento, vai atrair muito capital humano valioso, as pessoas vão estar a ganhar bem, mas não se vai fazer a economia crescer.

Então a “bazuca” pode alimentar mais dessas distorções?

Pode, porque vai trazer muitos recursos para alguns setores em que, muito provavelmente, se não houvesse esses recursos não se afetaria capital físico e humano. Pode ser como a chamada “Doença Holandesa”, aquele fenómeno económico muito estudado em que um país descobriu grandes reservas gás natural, à primeira vista uma coisa boa mas que acabou por distorcer toda a economia. Aqui pode passar-se o mesmo.

O que é que tem em mente, em particular, quando diz isso? Que setores…?

Não é preciso ir muito longe, basta pensar em muitos investimentos que vão ser feitos no Estado. Quando, por exemplo, se investe na digitalização do Estado sem se reorganizar o Estado arrisca-se a meter muitos recursos em consultores e hardware e software em áreas que nunca serão utilizadas.

Como é que faria diferente?

Seria necessário concentrar o máximo de investimento em infraestruturas produtivas – como a ferrovia, por exemplo, nos portos, no chamado last mile – e, no que diz respeito ao setor público, ter a certeza de que o capital humano está ajustado à transformação digital que se quer fazer. É preciso criar mecanismos de flexibilidade dentro da administração pública, mesmo ao nível dos recursos humanos. O capital tem de vir com algumas reformas associadas.

"Serviço público atrai-me. Mas só nas condições certas – senão é como o Dom Quixote" ↓ Mostrar ↑ Esconder Presidente do conselho de administração do Banco CTT, João Moreira Rato não exclui voltar a assumir responsabilidades públicas. “Eu estou sempre interessado em fazer serviço público. O trabalho que eu fiz na minha vida, com mais significado, provavelmente, foi o do IGCP. Mas sei que só resulta se as condições estiverem asseguradas para se conseguir fazer um bom trabalho. Ou seja, se estivermos a falar de participar num esforço comum para melhorar a vida das pessoas, através do nosso trabalho, do nosso serviço público, é uma sorte, é um privilégio. Mas se os agentes não estão todos alinhados, é um pesadelo”. O trabalho do IGCP, por exemplo, só funcionou porque havia um programa de ajustamento que fazia sentido e havia um governo com vontade de o seguir. Só assim eu pude explicar aos investidores o que estava a acontecer – se não tivesse tido um ministro das Finanças que estivesse a fazer esse trabalho eu também não teria conseguido fazer o meu. “Fazer serviço público só assim, quando as coisas estão alinhadas, senão é um bocadinho como o Dom Quixote a lutar contra os moinhos de vento”, afirma.

O Banco de Fomento pode ter um papel importante nessa alocação?

No passado, já tivemos um banco de desenvolvimento, nos anos 80… Agora, a primeira questão é saber se temos um Banco de Fomento com a governance certa, com as pessoas certas, as pessoas têm de ser bem pagas porque senão não se consegue ir buscar as pessoas melhores – e isso logo aí é um problema, mais independentes e com uma carreira mais consistente… Os técnicos de que o Banco de Fomento precisa são técnicos caros.

Bónus no Novo Banco? Quando o Estado foi buscar este tipo de investidores, já sabia…

Mas até no seu caso, quando estava no IGCP, houve um jornal que fez capa com o seu salário…

É verdade. É o que é. Era um problema que tínhamos no IGCP, não eu próprio mas os técnicos do IGCP não eram bem pagos para o que faziam e para a responsabilidade que tinham. O IGCP é o maior emitente de dívida português: porque é que um técnico havia de ficar lá a fazer aquele trabalho quando pode ir para uma Galp ou uma EDP ganhar muito mais, a fazer o mesmo tipo de trabalho? Estávamos sempre a perder gente…

A esse propósito, recentemente falou-se muito da polémica em torno dos bónus pagos – em rigor, prometidos – à administração do Novo Banco…

Sim, eu não quero falar muito sobre o Novo Banco porque ainda está em curso a comissão de inquérito, eu próprio estive lá no parlamento há pouco tempo. Mas o que posso dizer em relação a isso é que quando os private equity (como o Lone Star) entram neste tipo de situações [a compra do Novo Banco] a transformação que é feita parece fácil mas não é – envolve muito risco. E é por isso que os acionistas normalmente querem compensar bem os gestores, de uma forma muito indexada ao sucesso. Porque este tipo de fundos, pela sua experiência, notam que no passado tiveram melhores resultados quando esses incentivos foram definidos assim.

Mas está a pôr a tónica nos interesses do acionista Lone Star, que não tem 100% do banco, tem 75%.

Sim, mas… A partir do momento em que se foi buscar esse tipo de acionistas para resolver aquela situação, já sabia que ia ser assim. À partida, quando o Estado precisou de alguém para lhe resolver o problema, o Lone Star resolveu e o Estado aceitou. E, que eu saiba, não colocou à partida limitações à forma como o Lone Star podia remunerar os administradores. Eu percebo que para a opinião pública seja difícil aceitar este tipo de prémios, mas quando se lida com este tipo de investidores isto é usual.

Certo, mas repare que vários responsáveis criticaram os bónus, disseram que era uma prática contrária ao que seria correto…

Pois… Isto é mau, porque pode limitar em situações similares no futuro que outros investidores queiram envolver-se. É como na dívida pública, a certa altura falava-se dos hedge funds mas, a certa altura, no princípio, eles foram fundamentais para Portugal dar os primeiros passos de regresso aos mercados. Depois saíram, ganharam dinheiro, mas na altura foram úteis para nós, ajudaram-nos a resolver um problema.