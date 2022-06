Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os analistas não antecipam um regresso do pânico de 2010/2011 nos mercados de dívida pública, mas bastaram quatro dias de pressão intensa sobre o valor das obrigações italianas (que contagiou outros países, incluindo Portugal) para levar o BCE a “acelerar” os planos para criar “um novo instrumento” contra o risco de novos problemas no financiamento dos países da zona euro. Mesmo sem detalhes – que nem Mário Centeno nem outros membros do BCE quiseram dar – o plano foi suficiente para trazer algum alívio nos mercados de dívida, mas pouco fez para contrariar a queda do valor do euro, cada vez mais perto da paridade face ao dólar, o que complica ainda mais a tarefa de controlar uma inflação que, em Portugal, vai ser pior do que o pior cenário previsto há três meses.

Questionado pelo Observador na conferência de imprensa desta quarta-feira, em que o Banco de Portugal apresentou o Boletim Económico trimestral, Mário Centeno recusou confirmar se o tal “novo instrumento” vai passar pela definição de um montante (mensal, por exemplo) de compras de dívida pública dos países que virem os respetivos juros divergir em demasia em relação aos juros soberanos da Alemanha, que são a referência sem risco na zona euro mas a quem os investidores também já pedem mais de 1,6% para financiar a 10 anos. “Essa informação ainda está a ser trabalhada“, afirmou Mário Centeno, prometendo que “a seu tempo vamos falar sobre essa matéria“, quando o BCE concluir o desenho desse novo mecanismo.

